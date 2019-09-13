Президент оставил Терентьева главой АМКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Все руководство Антимонопольного комитета Украины были освобождены, кроме его руководителя Юрия Терентьева. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на сегодняшней конференции YES в Киеве, передает УНН.
“Что касается антимонопольной политики, мы перезапускаем Антимонопольный комитет. Уже изменили замов. Посмотрим, как работает глава АМКУ”, — заявил Зеленский.
Некоторые СМИ указывают, что такое решение Президент мог принять после встречи Терентьева с бизнесменом Игорем Коломойским.
Указывается, что оставление на должности может быть в определенной степени авансом Терентьеву за “проблемы” Ринату Ахметову и Юрию Косюку, которые он анонсировал на днях.
Ранее сообщал, что АМКУ проиграл дело против Коломойского. В 2017 году АМКУ заявил о согласованных действиях на аукционах по продаже нефти и газоконденсата в 2015 году со стороны ПАО “Укртатнафта”, ОАО “НПК-Галичина” и еще четырех украинских компаний. Первые две — подконтрольные бизнесмену Игорю Коломойскому. Кассационный суд в составе Верховного суда указал, что Комитет в ходе расследования АМКУ не изучил факторы, влияющие на поведение участников торгов, и не обосновал связь между участниками аукционов.
Среди громких провалов АМКУ также дела “АМКУ против Санофи”, “АМКУ против супермаркетов”, “АМКУ против АЗС”.
В июле АМКУ уже заявил, что ДТЭК (принадлежит СКМ Ахметова) не является монополистом. А что касается бизнеса Юрия Косюка — производителя курятины “МХП”, то АМКУ исследует дело уже полтора года и пока безрезультатно.