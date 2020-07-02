Терентьєв відкликав з ВР свою заяву про відставку з посади голови АМКУ

На питання чи Терентьєв написав заяву про відкликання раніше поданої заяви про відставку, Загребельська відповіла: "За інформацією з моїх джерел - заява справжня, він її написав".

Додамо, що у ЗМІ опублікували заяву Терентьєв, у якій він просить не виносити його заяву про відставку на порядок денний ВР та профільного комітету.

Нагадаємо, голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв подав заяву про відставку.

Як повідомлялося, у вересні 2019 року все керівництво Антимонопольного комітету України було звільнено, окрім його очільника Юрія Терентьєва.