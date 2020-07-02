Терентьев отозвал из ВР свое заявление об отставке с должности главы АМКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке. Об этом журналисту УНН сообщила Государственная уполномоченная АМКУ 2015-2019 Агия Загребельская.
На вопрос написал ли Терентьев заявление об отзыве ранее поданного заявления об отставке, Загребельская ответила: "По информации из моих источников - заявление настоящее, он его написал".
Добавим, что в СМИ опубликовали заявление Терентьева, в котором он просит не выносить его заявление об отставке в повестку дня ВР и профильного комитета.
Напомним, глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев подал заявление об отставке .
Как сообщалось, в сентябре 2019 года все руководство Антимонопольного комитета Украины было уволено, кроме его руководителя Юрия Терентьева.