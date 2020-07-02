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Терентьев отозвал из ВР свое заявление об отставке с должности главы АМКУ

Терентьев отозвал из ВР свое заявление об отставке с должности главы АМКУ

Киев  •  УНН

 • 15524 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке. Об этом журналисту УНН сообщила Государственная уполномоченная АМКУ 2015-2019 Агия Загребельская.

На вопрос написал ли Терентьев заявление об отзыве ранее поданного заявления об отставке, Загребельская ответила: "По информации из моих источников - заявление настоящее, он его написал".

Добавим, что в СМИ опубликовали заявление Терентьева, в котором он просит не выносить его заявление об отставке в повестку дня ВР и профильного комитета.

Напомним, глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев подал заявление об отставке .

Как сообщалось, в сентябре 2019 года все руководство Антимонопольного комитета Украины было уволено, кроме его руководителя Юрия Терентьева.

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