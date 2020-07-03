Рада уволила Терентьева с должности главы АМКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Верховная Рада приняла в целом проект постановления №3784 об увольнении Юрия Терентьева с должности Главы Антимонопольного комитета Украины. Соответствующее решение поддержали 226 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Так, сам Терентьев не явился на заседание, несмотря на то, что значительное количество нардепов настаивало на его отчете о деятельности комитета.
Напомним, глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев подал заявление об отставке.
Позже стало известно, что Терентьев отозвал из ВР свое заявление об отставке с должности главы АМКУ.