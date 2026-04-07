Рада приняла закон об интеграции рынка электроэнергии Украины в ЕС
Киев • УНН
Парламент внедряет объединение рынков и европейские стандарты ENTSO-E. Документ развивает институт активного потребителя и механизмы управления спросом.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об интеграции украинского рынка электроэнергии в европейский. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.
Как сообщили в ВР, документ направлен на формирование комплексной правовой базы для полноценной интеграции украинского рынка электрической энергии во внутренний энергетический рынок Европейского Союза.
В частности, он предусматривает:
- создание правовых основ для объединения рынков (market coupling) “на сутки вперед” и внутрисуточного рынка с европейскими зонами торговли (чтобы торговля электроэнергией происходила согласованно по ценам и объемам как на следующий день, так и в тот же день);
- имплементацию европейской модели готовности к рискам в электроэнергетике и внедрение механизмов обеспечения мощности;
- урегулирование взаимодействия между оператором системы передачи и оператором рынка для обеспечения трансграничного обмена электроэнергией;
- развитие новых гибких инструментов рынка, в частности деятельности по агрегации и управлению спросом (появятся новые способы гибко управлять спросом и предложением, в частности объединять небольшие источники энергии (агрегация) и контролировать, когда и сколько потребители используют электроэнергию);
- усиление роли потребителей через развитие общественных энергетических объединений и института активного потребителя.
Также документ вводит планы готовности к рискам, усиливает координацию с региональными центрами, а также обеспечивает соответствие требованиям ENTSO-E (украинская энергосистема будет работать по стандартам и правилам европейской сети передачи электроэнергии (ENTSO-E), чтобы обеспечить безопасность и совместимость со странами ЕС).
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если россия будет готова прекратить удары по украинской энергетике, то Украина готова ответить зеркально.