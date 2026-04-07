Рада приняла закон об интеграции рынка электроэнергии Украины в ЕС

Выборы в Венгрии под угрозой манипуляций, Орбан может отменить голосование - эксперт
Закат Земли и солнечное затмение - NASA опубликовало первые снимки с пролета мимо ЛуныPhotoVideo
Разоблачена схема незаконного выезда за границу под видом музыкантов, у бывшего руководства Минкультуры проведены обыски - Генпрокурор
Прецедент для рынка: как новая трактовка налогообложения лизинга разрушает украинскую авиацию
Международные резервы Украины "похудели" на 5% на фоне продажи валюты и выплат долга
Александр Кацуба о газодобыче во время войны: продолжаем бурить, инвестировать и держим запасное "железо" под рукой
Пост без вреда - как составить сбалансированный рацион и избежать дефицитов
Как правильно печь пасхальный кулич - объяснение священника
Александр Кацуба: ракеты, кадровый дефицит и "спящие" лицензии — что происходит с газовой отраслью
Украина предложила РФ взаимное прекращение ударов по энергетике — Зеленский
Британия запретит Трампу использовать свои базы для ударов по Ирану
Трамп опередил путина в антирейтинге угроз миру на планете Земля среди испанцев
В каких продуктах много железа – список продуктов для повышения уровня железа в организме
Чистый четверг 2026 года - значение, традиции и духовный смысл для верующих
Почему Этический кодекс врача Украины не распространяется на Odrex и их хирурга, которого судят за медицинскую халатность
Прецедент для рынка: как новая трактовка налогообложения лизинга разрушает украинскую авиацию
Почему Этический кодекс врача Украины не распространяется на Odrex и их хирурга, которого судят за медицинскую халатность
Чистый четверг 2026 года - значение, традиции и духовный смысл для верующих
В каких продуктах много железа – список продуктов для повышения уровня железа в организме
Пост без вреда - как составить сбалансированный рацион и избежать дефицитов
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космоса
Рада приняла закон об интеграции рынка электроэнергии Украины в ЕС

Парламент внедряет объединение рынков и европейские стандарты ENTSO-E. Документ развивает институт активного потребителя и механизмы управления спросом.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об интеграции украинского рынка электроэнергии в европейский. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента. 

Детали 

Как сообщили в ВР, документ направлен на формирование комплексной правовой базы для полноценной интеграции украинского рынка электрической энергии во внутренний энергетический рынок Европейского Союза.

В частности, он предусматривает:

  • создание правовых основ для объединения рынков (market coupling) “на сутки вперед” и внутрисуточного рынка с европейскими зонами торговли (чтобы торговля электроэнергией происходила согласованно по ценам и объемам как на следующий день, так и в тот же день);
    • имплементацию европейской модели готовности к рискам в электроэнергетике и внедрение механизмов обеспечения мощности;
      • урегулирование взаимодействия между оператором системы передачи и оператором рынка для обеспечения трансграничного обмена электроэнергией;
        • развитие новых гибких инструментов рынка, в частности деятельности по агрегации и управлению спросом (появятся новые способы гибко управлять спросом и предложением, в частности объединять небольшие источники энергии (агрегация) и контролировать, когда и сколько потребители используют электроэнергию);
          • усиление роли потребителей через развитие общественных энергетических объединений и института активного потребителя.

            Также документ вводит планы готовности к рискам, усиливает координацию с региональными центрами, а также обеспечивает соответствие требованиям ENTSO-E (украинская энергосистема будет работать по стандартам и правилам европейской сети передачи электроэнергии (ENTSO-E), чтобы обеспечить безопасность и совместимость со странами ЕС).

            Напомним 

            Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если россия будет готова прекратить удары по украинской энергетике, то Украина готова ответить зеркально.

            Павел Башинский

