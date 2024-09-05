Рада со второй попытки поддержала отставку Верещук
Киев • УНН
255 депутатов проголосовали за увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Верещук занимала эту должность с ноября 2021 года.
Верховная Рада поддержала заявление Ирины Верещук об увольнении с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, которую занимает с 2021 года, передает корреспондент УНН.
Детали
«За» отставку Ирины Верещук с должности министра проголосовало 255 нардепов.
Дополнение
4 ноября 2021 года Ирина Верещук была назначена на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины вместо Алексея Резникова, который тогда был назначен министром обороны.
В 2019-м Верещук прошла в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах. Была членом комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ирину Верещук назначили вице-премьер-министром - министром реинтеграции временно оккупированных территорий
С 4 сентября по 15 ноября 2019 года была представителем правительства в Верховной Раде.
Также с 2010 по 2015 год - городской голова города Рава-Русская Жовковского района Львовской области.
В 2020 году участвовала в выборах мэра Киева, где заняла 5-е место, а в своем проигрыше обвинила низкую оценку работы партии «Слуга народа» обществом, и плохую мобилизацию своего электората, а также отметила деструктивные силы внутри своей команды, в частности Николая Тищенко и Аллу Шлапак.
Напомним
3 сентября Ирина Верещук подала в отставку с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Она поблагодарила Президента Украины за доверие, а также выразила благодарность премьер-министру и членам правительства за сотрудничество, народным депутатам за поддержку и команде Министерства реинтеграции за труд и преданность делу.
4 сентября Верховная Рада не поддержала заявление Ирины Верещук об увольнении с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, которую занимает с 2021 года.
Ирина Верещук, которая до сих пор возглавляла Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, заверила, что готова перейти в Офис Президента Украины.