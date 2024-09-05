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Рада з другої спроби підтримала відставку Верещук

Рада з другої спроби підтримала відставку Верещук

Київ • УНН

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255 депутатів проголосували за звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Верещук обіймала цю посаду з листопада 2021 року.

Верховна Рада підтримала заяву Ірини Верещук про звільнення з посади віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, яку обіймає з 2021 року, передає кореспондент УНН.

Деталі 

"За" відставку Ірини Верещук з посади міністра проголосувало 255 нардепів. 

Доповнення 

4 листопада 2021 року Ірина Верещук була призначена на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України замість Олексія Резнікова, якого тоді було призначено міністром оборони. 

У 2019-му Верещук пройшла до Верховної Ради на позачергових парламентських виборах. Була членом комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з державної безпеки та оборони.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ірину Верещук призначили віце-прем'єр-міністром - міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій

З 4 вересня до 15 листопада 2019 року була представником уряду у Верховній Раді.  

Також з 2010 по 2015 рік - міський голова міста Рава-Руська Жовківського району Львівської області.

У 2020 році брала участь у виборах мера Києва, де зайняла 5-е місце, а у своєму програші звинуватила низьку оцінку роботи партії "Слуга народу" суспільством, та погану мобілізацію свого електорату, а також відзначила деструктивні сили всередині своєї команди, зокрема Миколу Тищенка та Аллу Шлапак.

Нагадаємо 

3 вересня Ірина Верещук подала у відставку з посади віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Вона подякувала Президенту України за довіру, а також висловила вдячність прем’єр-міністру та членам уряду за співпрацю, народним депутатам за підтримку та команді Міністерства реінтеграції за працю і відданість справі.

4 вересня Верховна Рада не підтримала заяву Ірини Верещук про звільнення з посади віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, яку обіймає з 2021 року. 

Ірина Верещук, яка донині очолювала Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, запевнила, що готова перейти до Офісу Президента України.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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