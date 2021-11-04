Ірину Верещук призначили віце-прем'єр-міністром - міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Народного депутата від “Слуги народу” Ірину Верещук призначили віце-прем’єр-міністром — міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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За призначення проголосували 260 народних депутатів.
Раніше
Раніше фракція “Слуга народу” підтримала висунення Ірини Верещук на посаду віце-прем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Після чого вона поділилася своїм баченням подальшої роботи Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.