“Слуга народу” підтримала висунення Ірини Верещук на посаду віце-прем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

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Ймовірно, процедура звільнення відповідних членів Уряду відбудеться у Верховній Раді у середу, 3 листопада. У четвер, 4 листопада, народні депутати голосуватимуть за призначення нових міністрів.

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Про можливість такого кадрового рішення раніше повідомляла низка ЗМІ.

На сьогоднішній день Ірина Верещук є головою підкомітету з державної безпеки та оборони Верховної Ради України та була готова обійняти посаду міністра оборони.