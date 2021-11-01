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“Слуга народу” підтримала висунення Ірини Верещук на посаду віце-прем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Київ • УНН

 • 22281 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні, 1 листопада, фракція “Слуга народу” підтримала висунення народного депутата Ірини Верещук на посаду віце-прем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це повідомила речниця фракції “Слуга народу” у Верховній Раді України Юлія Палійчук, передає УНН.

“Слуга народу” підтримала висунення Ірини Верещук на посаду віце-прем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Деталі

Ймовірно, процедура звільнення відповідних членів Уряду відбудеться у Верховній Раді у середу, 3 листопада. У четвер, 4 листопада, народні депутати голосуватимуть за призначення нових міністрів.

Додамо

Про можливість такого кадрового рішення раніше повідомляла низка ЗМІ.

На сьогоднішній день Ірина Верещук є головою підкомітету з державної безпеки та оборони Верховної Ради України та була готова обійняти посаду міністра оборони.

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