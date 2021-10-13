Верещук прокоментувала можливість стати міністром оборони: хтось мусить це робити

У фракції вже обговорювали її кандидатуру на цю посаду. Верещук сподівається — якщо буде воля головнокомандувача, колеги її підтримають.

Цитата

“В мене немає „хочу“ чи „не хочу“. Ми прийшли за плечима президента, але повинні брати на себе відповідальність... У мене є вища військова освіта, у мене чоловік військовий, я служила в армії, один з синів військовий лейтенант. Тому я добре знаю, куди я йду, і розумію, який ризик для мене це становитиме і репутаційний, і політичний, але хтось мусить це робити”, — висловилась вона.