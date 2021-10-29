Ірина Верещук може зайняти крісло віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - ЗМІ

Деталі

Зазначається, що посаду міністра оборони можуть призначити Олексія Резнікова, який зараз є віце-прем'єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Очікується, що на його місце буде призначено народного депутата зі "Слуги народу" Ірину Верещук, яка на сьогодні є головою підкомітету з державної безпеки та оборони Верховної Ради України.

Нагадаємо

Раніше Ірина Верещук говорила, що на посаду міністра оборони обговорювали її кандидатуру. Вона наголошувала, що готова взяти на себе таку відповідальність, якщо її призначення міністром підтримають президент та колеги по парламенту.