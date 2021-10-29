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Ирина Верещук может занять кресло вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - СМИ

Киев • УНН

 • 14613 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В ближайшее время планируется отставка сразу нескольких министров, передает УНН со ссылкой на ZN.UA.

Ирина Верещук может занять кресло вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - СМИ

Детали

Отмечается, что должность министра обороны могут назначить Алексея Резникова, который сейчас является вице- премьер-министром — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Ожидается, что на его место будет назначена народный депутат из "Слуги народа" Ирина Верещук, которая на сегодня является главой подкомитета по государственной безопасности и обороне Верховной Рады Украины.

Напомним

Ранее Ирина Верещук говорила, что на должность министра обороны обсуждали и ее кандидатуру. Она отмечала, что готова взять на себя такую ответственность, если ее назначение министром поддержат президент и коллеги по парламенту.

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