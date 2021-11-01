“Слуга народа” поддержала выдвижение Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Детали

Вероятно, процедура увольнения соответствующих членов Правительства состоится в Верховной Раде в среду, 3 ноября. В четверг, 4 ноября, народные депутаты будут голосовать за назначение новых министров.

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О возможности такого кадрового решения ранее сообщал ряд СМИ.

На сегодняшний день Ирина Верещук является председателем подкомитета по государственной безопасности и обороне Верховной Рады Украины и была готова занять должность министра обороны.