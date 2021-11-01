“Слуга народа” поддержала выдвижение Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня, 1 ноября, фракция “Слуга народа” поддержала выдвижение народного депутата Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Украины Юлия Палийчук, передает УНН.
Детали
Вероятно, процедура увольнения соответствующих членов Правительства состоится в Верховной Раде в среду, 3 ноября. В четверг, 4 ноября, народные депутаты будут голосовать за назначение новых министров.
Добавим
О возможности такого кадрового решения ранее сообщал ряд СМИ.
На сегодняшний день Ирина Верещук является председателем подкомитета по государственной безопасности и обороне Верховной Рады Украины и была готова занять должность министра обороны.