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“Слуга народа” поддержала выдвижение Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Киев • УНН

 • 22281 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня, 1 ноября, фракция “Слуга народа” поддержала выдвижение народного депутата Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Украины Юлия Палийчук, передает УНН.

“Слуга народа” поддержала выдвижение Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Детали

Вероятно, процедура увольнения соответствующих членов Правительства состоится в Верховной Раде в среду, 3 ноября. В четверг, 4 ноября, народные депутаты будут голосовать за назначение новых министров.

Добавим

О возможности такого кадрового решения ранее сообщал ряд СМИ.

На сегодняшний день Ирина Верещук является председателем подкомитета по государственной безопасности и обороне Верховной Рады Украины и была готова занять должность министра обороны.

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