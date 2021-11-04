Ирину Верещук назначили вице-премьер-министром - министром реинтеграции временно оккупированных территорий
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Народного депутата от “Слуги народа” Ирину Верещук назначили вице-премьер-министром — министром реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Детали
За назначение проголосовали народных депутатов.
Ранее
Ранее фракция “Слуга народа” поддержала выдвижение Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
После чего она поделилась своим видением дальнейшей работы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.