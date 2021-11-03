Верещук: Мінреінтеграції має стати генератором “м’якої сили”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук поділилася своїм баченням подальшої роботи Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, повідомляє УНН.
Цитата:
“Щодо подальшої роботи Мінреінтеграції, стисло моє бачення пріоритетів:
— реінтеграція "вже сьогодні“, через інформаційну, гуманітарну, цифрову присутність на тимчасово окупованих територіях;
— фокус на молоді;
— мобілізація міжнародної фінансової допомоги на інфраструктурні проекти на прилеглих територіях”, — повідомила Верещук на своїй сторінці в Facebook.
Як висновок, народний депутат додала, що Мінреінтеграції має стати генератором “м’якої сили” в роботі з тимчасово окупованими Кримом та Донбасом.
Додамо
Вчора Ірина Верещук заявила, що після призначення її віце-прем‘єр-міністром — міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій України, вона планує аудит виконання рішень РНБО та інших нормативних актів стосовно тимчасово окупованих територій.