Верещук: Мінреінтеграції має стати генератором “м’якої сили”

Цитата:

“Щодо подальшої роботи Мінреінтеграції, стисло моє бачення пріоритетів:

— реінтеграція "вже сьогодні“, через інформаційну, гуманітарну, цифрову присутність на тимчасово окупованих територіях;

— фокус на молоді;

— мобілізація міжнародної фінансової допомоги на інфраструктурні проекти на прилеглих територіях”, — повідомила Верещук на своїй сторінці в Facebook.

Як висновок, народний депутат додала, що Мінреінтеграції має стати генератором “м’якої сили” в роботі з тимчасово окупованими Кримом та Донбасом.

Додамо

Вчора Ірина Верещук заявила, що після призначення її віце-прем‘єр-міністром — міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій України, вона планує аудит виконання рішень РНБО та інших нормативних актів стосовно тимчасово окупованих територій.