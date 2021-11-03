Верещук: Минреинтеграции должно стать генератором "мягкой силы"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук поделилась своим видением дальнейшей работы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, сообщает УНН.
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“Относительно дальнейшей работы Минреинтеграции, кратко мое видение приоритетов:
— Реинтеграция "уже сегодня“, через информационное, гуманитарное, цифровое присутствие на временно оккупированных территориях;
— фокус на молодежи;
— мобилизация международной финансовой помощи на инфраструктурные проекты на прилегающих территориях”, — сообщила Верещук на своей странице в Facebook.
Как вывод, народный депутат добавила, что Минреинтеграции должно стать генератором “мягкой силы" в работе с временно оккупированными Крымом и Донбассом.
Добавим
Вчера Ирина Верещук заявила, что после назначения ее вице-премьер-министром — министром реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, она планирует аудит выполнения решений СНБО и других нормативных актов в отношении временно оккупированных территорий.