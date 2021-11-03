Верещук: Минреинтеграции должно стать генератором "мягкой силы"

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“Относительно дальнейшей работы Минреинтеграции, кратко мое видение приоритетов:

— Реинтеграция "уже сегодня“, через информационное, гуманитарное, цифровое присутствие на временно оккупированных территориях;

— фокус на молодежи;

— мобилизация международной финансовой помощи на инфраструктурные проекты на прилегающих территориях”, — сообщила Верещук на своей странице в Facebook.

Как вывод, народный депутат добавила, что Минреинтеграции должно стать генератором “мягкой силы" в работе с временно оккупированными Крымом и Донбассом.

Добавим

Вчера Ирина Верещук заявила, что после назначения ее вице-премьер-министром — министром реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, она планирует аудит выполнения решений СНБО и других нормативных актов в отношении временно оккупированных территорий.