Після призначення міністром Верещук планує аудит виконання рішень РНБО та інших нормативних актів стосовно тимчасово окупованих територій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Народний депутат від “Слуги народу” Ірина Верещук у разі призначення на посаду віце-прем‘єр-міністра - міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій України планує здійснити перевірку, наскільки виконується відповідне законодавство щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій, включаючи рішення РНБО. Про це вона повідомила журналістам в кулуарах парламенту, повідомляє УНН.
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“Одним із моїх перших кроків буде проведення аудиту виконання законів, указів Президента, актів Кабміну, а також рішень РНБО”, — зазначила Верещук.
Народний депутат підкреслила, що йдеться передусім про “Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республики Крим та міста Севастополь”. Згідно з інформацією на сайті Офісу Президента, стратегію було ухвалено 11 березня на засіданні РНБО й затверджено 24 березня указом Президента.
“Стратегія є, вона є прийнята на засідання РНБО, указом Президента введена в дію. Рішенням Кабінету міністрів є розроблений Порядок реалізації цієї стратегії, 158 чітких кроків щодо її реалізації. Серед них 95 - за Міністерством реінтеграції, серед тих 95, наприклад, 9 у четвертому кварталі поточного року вже потрібно вирішити”, — прокоментувала вона.
Нагадаємо
Вчора фракція “Слуга народу” підтримала висунення народного депутата Ірини Верещук на посаду віце-прем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.