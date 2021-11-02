После назначения министром Верещук планирует аудит выполнения решений СНБО и других нормативных актов по временно оккупированным территориям

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“Одним из моих первых шагов будет проведение аудита выполнения законов, указов Президента, актов Кабмина, а также решений СНБО”, — отметила Верещук.

Народный депутат подчеркнула, что речь идет в первую очередь о "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь”. Согласно информации на сайте Офиса Президента, стратегия была принята 11 марта на заседании СНБО и утверждена 24 марта указом Президента.

“Стратегия есть, она принята на заседание СНБО, указом Президента введена в действие. Решением Кабинета министров есть разработанный Порядок реализации этой стратегии, 158 четких шагов по ее реализации. Среди них 95 - за Министерством реинтеграции, среди тех 95, например, 9 в четвертом квартале текущего года уже нужно решить”, — прокомментировала она.

Напомним

Вчера фракция “Слуга народа” поддержала выдвижение народного депутата Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.