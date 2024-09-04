"Президент сказав, що я йому потрібна": Верещук підтвердила, що переходить до ОПУ
Київ • УНН
Міністр реінтеграції Ірина Верещук повідомила про свій перехід до Офісу президента України. За її словами, президент Зеленський сказав, що вона потрібна йому в ОПУ на посаді заступника Голови.
Ірина Верещук, яка наразі очолює Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України запевняє, що готова перейти до Офісу президента України. Про це пише УНН з посиланням на заяву Верещук.
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Президент сказав, що я йому потрібна в ОПУ. Тому переходжу на посаду заступника Голови ОПУ. Служу Українському народові!
Нагадаємо
Голова фракції Давид Арахамія Давид Арахамія підтвердив, що 4 вересня відбулось засідання до якого долучився й Президент України Володимир Зеленський. На засіданні обговорювали ротації в Кабміні зокрема й перехід Верещук до ОПУ.
Слід нагадати, що під час засідання 4 вересня Верховна Рада не набрала достатньо голосів для звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем'єр-міністра. За відставку проголосувало 214 депутатів при необхідних 226.