«Президент сказал, что я ему нужна": Верещук подтвердила, что переходит в ОПУ

Ирина Верещук, которая сейчас возглавляет Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины уверяет, что готова перейти в Офис президента Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Верещук.

Детали

Президент сказал, что я ему нужна в ОПУ. Поэтому перехожу на должность заместителя Председателя ОПУ. Служу Украинскому народу! - говорится в заметке Верещук.

Напомним

Председатель фракции Давид Арахамия Давид Арахамия подтвердил, что 4 сентября состоялось заседание к которому присоединился и Президент Украины Владимир Зеленский. На заседании обсуждали ротации в Кабмине в частности и переход Верещук в ОПУ.

Следует напомнить, что во время заседания 4 сентября Верховная Рада не набрала достаточно голосов для увольнения Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра. За отставку проголосовало 214 депутатов при необходимых 226.