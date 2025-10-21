Рада прекратила полномочия нардепа Колесник: кто займет ее место в "Слуге народа"

Вместо народного депутата Анны Колесник, полномочия которой Верховная Рада досрочно прекратила во вторник, в парламент войдет Дмитрий Слинько, который идет следующим в списке кандидатом, передает УНН.

Детали

Как сообщал УНН, Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий нардепа от "Слуги народа" Анны Колесник, которой в мае 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении во внесении недостоверных данных в декларацию за 2020 год. Следствие установило, что она не задекларировала расположенный на принадлежащем ей земельном участке объект недвижимости - тогда речь шла о недостроенном доме площадью более 167 кв. м под Киевом.

Депутату ВР объявлено подозрение в недостоверном декларировании

Вместо Анны Колесник в парламентскую фракцию должен зайти следующий в списке кандидат - Дмитрий Слинько (№151 в списке фракции "Слуга народа") на парламентских выборах в 2019 году.

Что известно о Слинько

Дмитрий Слинько родился 29 декабря 1979 года. На момент выборов в 2019 году последние 5 лет проживал на территории Украины и был безработным. Имеет высшее образование.

В свое время Слинько работал редактором культурологических программ в "UA: Первый". Сотрудничал с журналом "Фокус". Также работал в издании "Корреспондент".

В 2018 году, находясь на должности заведующего редакцией культурологических передач "УР-3", в электронной декларации указывал, что имеет автомобиль Škoda Yeti, а его жена - Евгения - Mitsubishi Colt.

В 2019 году на общественных началах стал помощником нардепа 9 созыва, заместителя председателя депутатской фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук.

Кроме того, указывается, что Евгения Слинько также является помощницей Кравчук на общественных началах.

