Рада прекратила полномочия нардепа Колесник: кто займет ее место в "Слуге народа"

$41.760.03
48.660.10
ukenru
12:57 • 1384 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
11:39 • 7692 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
10:33 • 14242 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 16976 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34 • 17128 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55 • 17644 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
07:53 • 16288 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32 • 15054 просмотра
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
21 октября, 06:03 • 31053 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 20588 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
82%
750мм
Популярные новости
Украину 21 октября накроет холодный атмосферный фронт: где ожидать дожди и заморозкиPhoto21 октября, 03:36 • 11768 просмотра
Полный блэкаут в Чернигове после атаки РФ: водоканал объяснил, где брать воду21 октября, 03:55 • 8614 просмотра
рф ночью атаковала Украину баллистикой, 58 из 98 вражеских дронов обезврежены21 октября, 05:40 • 6406 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 24697 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 23757 просмотра
публикации
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 24009 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 31053 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 38937 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 96075 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 67609 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Белоус
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Венгрия
Будапешт
Соединённые Штаты
Университет культуры
Реклама
УНН Lite
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix12:00 • 3312 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 24883 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 22967 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 79259 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 73878 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Фильм
Financial Times

Рада прекратила полномочия нардепа Колесник: кто займет ее место в "Слуге народа"

Киев • УНН

 • 842 просмотра

Вместо Анны Колесник во фракцию "Слуга народа" и Верховную Раду должен войти Дмитрий Слинько.

Рада прекратила полномочия нардепа Колесник: кто займет ее место в "Слуге народа"

Вместо народного депутата Анны Колесник, полномочия которой Верховная Рада досрочно прекратила во вторник, в парламент войдет Дмитрий Слинько, который идет следующим в списке кандидатом, передает УНН.

Детали

Как сообщал УНН, Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий нардепа от "Слуги народа" Анны Колесник, которой в мае 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении во внесении недостоверных данных в декларацию за 2020 год. Следствие установило, что она не задекларировала расположенный на принадлежащем ей земельном участке объект недвижимости - тогда речь шла о недостроенном доме площадью более 167 кв. м под Киевом.

Депутату ВР объявлено подозрение в недостоверном декларировании19.05.23, 18:15 • 652882 просмотра

Вместо Анны Колесник в парламентскую фракцию должен зайти следующий в списке кандидат - Дмитрий Слинько (№151 в списке фракции "Слуга народа") на парламентских выборах в 2019 году.

Что известно о Слинько

Дмитрий Слинько родился 29 декабря 1979 года. На момент выборов в 2019 году последние 5 лет проживал на территории Украины и был безработным. Имеет высшее образование.

В свое время Слинько работал редактором культурологических программ в "UA: Первый". Сотрудничал с журналом "Фокус". Также работал в издании "Корреспондент".

В 2018 году, находясь на должности заведующего редакцией культурологических передач "УР-3", в электронной декларации указывал, что имеет автомобиль Škoda Yeti, а его жена - Евгения - Mitsubishi Colt.

В 2019 году на общественных началах стал помощником нардепа 9 созыва, заместителя председателя депутатской фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук.

Кроме того, указывается, что Евгения Слинько также является помощницей Кравчук на общественных началах.

Рада назначила Бережную главой Минкульта21.10.25, 13:33 • 14225 просмотров

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Слуга народа
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Киев