12:57 • 2262 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
11:39 • 9492 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 14818 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 17522 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 17605 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 17870 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 16463 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
21 жовтня, 07:32 • 15099 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
21 жовтня, 06:03 • 31512 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 20621 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
Рада припинила повноваження нардепа Колісник: хто займе її місце у “Слузі народу”

Київ • УНН

 • 980 перегляди

Замість Анни Колісник до фракції "Слуга народу" і Верховної Ради має зайти Дмитро Слинько.

Рада припинила повноваження нардепа Колісник: хто займе її місце у “Слузі народу”

Замість народного депутата Анни Колісник, повноваження якої Верховна Рада достроково припинила у вівторок, у парламент увійде Дмитро Слинько, який йде наступним у списку кандидатом, передає УНН.

Деталі

Як повідомляв УНН, Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень нардепки від "Слуги народу" Анни Колісник, якій у травні 2023 року Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації за 2020 рік. Слідство встановило, що вона не задекларувала розташований на належній їй земельній ділянці об’єкт нерухомості - тоді йшлось про недобудований будинок площею понад 167 кв. м під Києвом.

Депутатці ВР оголошено підозру у недостовірному декларуванні19.05.23, 18:15 • 652882 перегляди

Замість Анни Колісник до парламентської фракції має зайти наступний у списку кандидат - Дмитро Слинько (№151 у списку фракції "Слуга народу") на парламентських виборах у 2019 році.

Що відомо про Слинько

Дмитро Слинько народився 29 грудня 1979 року. На момент виборів у 2019 році останні 5 років проживав на території України та був безробітним. Має вищу освіту.

Свого часу Слинько працював редактором культурологічних програм у "UA: Перший". Співпрацював з журналом "Фокус". Також працював у виданні "Корреспондент".

У 2018 році, перебуваючи на посаді завідувача редакції культурологічних передач "УР-3", в електронній декларації вказував, що має автомобіль Škoda Yeti, а його дружина - Євгенія - Mitsubishi Colt.

У 2019 році на громадських засадах став помічником нардепки 9 скликання, заступниці голови депутатської фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук.

Окрім того, вказується, що Євгенія Слинько також є помічницею Кравчук на громадських засадах.

Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту21.10.25, 13:33 • 14842 перегляди

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Слуга народу
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
Київ