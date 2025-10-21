Рада припинила повноваження нардепа Колісник: хто займе її місце у “Слузі народу”
Київ • УНН
Замість Анни Колісник до фракції "Слуга народу" і Верховної Ради має зайти Дмитро Слинько.
Замість народного депутата Анни Колісник, повноваження якої Верховна Рада достроково припинила у вівторок, у парламент увійде Дмитро Слинько, який йде наступним у списку кандидатом, передає УНН.
Деталі
Як повідомляв УНН, Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень нардепки від "Слуги народу" Анни Колісник, якій у травні 2023 року Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації за 2020 рік. Слідство встановило, що вона не задекларувала розташований на належній їй земельній ділянці об’єкт нерухомості - тоді йшлось про недобудований будинок площею понад 167 кв. м під Києвом.
Замість Анни Колісник до парламентської фракції має зайти наступний у списку кандидат - Дмитро Слинько (№151 у списку фракції "Слуга народу") на парламентських виборах у 2019 році.
Що відомо про Слинько
Дмитро Слинько народився 29 грудня 1979 року. На момент виборів у 2019 році останні 5 років проживав на території України та був безробітним. Має вищу освіту.
Свого часу Слинько працював редактором культурологічних програм у "UA: Перший". Співпрацював з журналом "Фокус". Також працював у виданні "Корреспондент".
У 2018 році, перебуваючи на посаді завідувача редакції культурологічних передач "УР-3", в електронній декларації вказував, що має автомобіль Škoda Yeti, а його дружина - Євгенія - Mitsubishi Colt.
У 2019 році на громадських засадах став помічником нардепки 9 скликання, заступниці голови депутатської фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук.
Окрім того, вказується, що Євгенія Слинько також є помічницею Кравчук на громадських засадах.
