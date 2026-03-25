Рада поддержала законопроект о расширении господдержки в образовании в первом чтении
Киев • УНН
Депутаты поддержали законопроект о введении тьюторства и адаптационных программ. Помощь касается ВПЛ, ветеранов и молодежи из уязвимых групп.
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №14104 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расширения форм государственной поддержки в сфере образования". За соответствующее решение проголосовали 274 народных депутата. Об этом сообщил Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает УНН.
"За" - 274 голоса. На заседании Комитета мы поддержали этот проект Закона и рекомендовали Верховной Раде Украины рассмотреть его в зале
Законопроект предусматривает расширение государственной поддержки в сфере образования, прежде всего для тех, кто понес образовательные потери из-за войны. Отмечается, что сейчас такая поддержка преимущественно ограничивается льготами при поступлении, однако, по словам чиновника, этого недостаточно для получения качественного образования и завершения обучения.
Речь идет об индивидуальном сопровождении (в частности, тьюторстве и дополнительных занятиях с педагогами), подготовительных и адаптационных программах, а также отдельном подготовительном году в учреждениях высшего образования. Государственная поддержка не должна ограничиваться только льготами при поступлении в учреждения высшего образования, важно расширять инструменты помощи уже на этапе обучения, чтобы дети могли наверстать образовательные потери и полноценно продолжать учебный процесс
Документ также предусматривает изменения в ряд законов в сфере образования и социальной защиты. Кабинет Министров должен определить порядок предоставления такой поддержки и разработать Стратегию наверстывания образовательных потерь до 2030 года.
Речь идет о поддержке детей и молодежи из уязвимых категорий, внутренне перемещенных лиц и демобилизованных военнослужащих, которые понесли образовательные потери и нуждаются в дополнительной помощи для их наверстывания и успешного обучения
Верховная Рада Украины в среду, 25 марта, начала пленарное заседание, несмотря на информацию в СМИ и соцсетях о том, что пленарное заседание может не состояться из-за нюансов безопасности или отсутствия кворума.