Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.9м/с
28%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Рада підтримала законопроєкт про розширення держпідтримки в освіті у першому читанні

Київ • УНН

 • 638 перегляди

Депутати підтримали законопроєкт про запровадження тьюторства та адаптаційних програм. Допомога стосується ВПО, ветеранів та молоді з вразливих груп.

Рада підтримала законопроєкт про розширення держпідтримки в освіті у першому читанні

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №14104 "Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення форм державної підтримки у сфері освіти". За відповідне рішення проголосували 274 народні депутати. Про це повідомив Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки, та інновацій Сергій Бабак, передає УНН.

Деталі

"За" - 274 голоси. На засіданні Комітету ми підтримали цей проєкт Закону та рекомендували Верховній Раді України розглянути його в залі

- йдеться в дописі.

Законопроєкт передбачає розширення державної підтримки у сфері освіти, передусім для тих, хто зазнав освітніх втрат через війну. Зазначається, що наразі така підтримка переважно обмежується пільгами під час вступу, однак, за словами посадовця, цього недостатньо для отримання якісної освіти та завершення навчання.

Йдеться про індивідуальний супровід (зокрема тьюторство та додаткові заняття з педагогами), підготовчі й адаптаційні програми, а також окремий підготовчий рік у закладах вищої освіти. Державна підтримка не має обмежуватися лише пільгами при вступі до закладів вищої освіти, важливо розширювати інструменти допомоги вже на етапі навчання, щоб діти могли надолужити освітні втрати і повноцінно продовжувати навчальний процес

- йдеться у дописі.

Документ також передбачає зміни до низки законів у сфері освіти та соціального захисту. Кабінет Міністрів має визначити порядок надання такої підтримки та розробити Стратегію надолуження освітніх втрат до 2030 року.

Йдеться про підтримку дітей і молоді з уразливих категорій, внутрішньо переміщених осіб і демобілізованих військовослужбовців, які зазнали освітніх втрат і потребують додаткової допомоги для їх надолуження та успішного навчання

- наголошує Сергій Бабак.

Алла Кіосак

СуспільствоПолітикаОсвіта
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Бабак Сергій Віталійович
Верховна Рада України
Україна