Рада підтримала законопроєкт про розширення держпідтримки в освіті у першому читанні
Київ • УНН
Депутати підтримали законопроєкт про запровадження тьюторства та адаптаційних програм. Допомога стосується ВПО, ветеранів та молоді з вразливих груп.
Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №14104 "Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення форм державної підтримки у сфері освіти". За відповідне рішення проголосували 274 народні депутати. Про це повідомив Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки, та інновацій Сергій Бабак, передає УНН.
Деталі
"За" - 274 голоси. На засіданні Комітету ми підтримали цей проєкт Закону та рекомендували Верховній Раді України розглянути його в залі
Законопроєкт передбачає розширення державної підтримки у сфері освіти, передусім для тих, хто зазнав освітніх втрат через війну. Зазначається, що наразі така підтримка переважно обмежується пільгами під час вступу, однак, за словами посадовця, цього недостатньо для отримання якісної освіти та завершення навчання.
Йдеться про індивідуальний супровід (зокрема тьюторство та додаткові заняття з педагогами), підготовчі й адаптаційні програми, а також окремий підготовчий рік у закладах вищої освіти. Державна підтримка не має обмежуватися лише пільгами при вступі до закладів вищої освіти, важливо розширювати інструменти допомоги вже на етапі навчання, щоб діти могли надолужити освітні втрати і повноцінно продовжувати навчальний процес
Документ також передбачає зміни до низки законів у сфері освіти та соціального захисту. Кабінет Міністрів має визначити порядок надання такої підтримки та розробити Стратегію надолуження освітніх втрат до 2030 року.
Йдеться про підтримку дітей і молоді з уразливих категорій, внутрішньо переміщених осіб і демобілізованих військовослужбовців, які зазнали освітніх втрат і потребують додаткової допомоги для їх надолуження та успішного навчання
