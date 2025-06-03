Рада поддержала криминализацию обхода санкций: какое наказание предусматривается

Верховная Рада приняла за основу законопроект №12406, который предусматривает уголовную ответственность за нарушение и обход экономических санкций, сообщил во вторник народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

Рада поддержала (законопроект) №12406 - устанавливает уголовную ответственность за нарушение и обход экономических санкций. "За" основу - 254 - написал Железняк.

Основные положения

Со слов нардепа, основные положения законопроекта следующие:

криминализирует нарушение и обход санкций, прежде всего финансовых;

устанавливает ответственность как за умышленное, так и за неосторожное нарушение;

наказание: штраф от 425 тыс. до 2,04 млн грн или лишение свободы на 2–10 лет;

вводится стоимостный порог в 151,4 тыс. грн для отграничения мелких нарушений;

обязательное дополнительное наказание - запрет на профессиональную деятельность до 15 лет, иногда - конфискация имущества.

Также, с его слов, предусмотрена ответственность юридических лиц (штраф, конфискация, ликвидация). Субъекты правонарушения - не только подсанкционные, но и третьи лица.

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