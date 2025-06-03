Рада поддержала криминализацию обхода санкций: какое наказание предусматривается
Киев • УНН
Рада приняла законопроект №12406, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение и обход экономических санкций. Штрафы до 2,04 млн грн или лишение свободы до 10 лет.
Верховная Рада приняла за основу законопроект №12406, который предусматривает уголовную ответственность за нарушение и обход экономических санкций, сообщил во вторник народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.
Рада поддержала (законопроект) №12406 - устанавливает уголовную ответственность за нарушение и обход экономических санкций. "За" основу - 254
Основные положения
Со слов нардепа, основные положения законопроекта следующие:
- криминализирует нарушение и обход санкций, прежде всего финансовых;
- устанавливает ответственность как за умышленное, так и за неосторожное нарушение;
- наказание: штраф от 425 тыс. до 2,04 млн грн или лишение свободы на 2–10 лет;
- вводится стоимостный порог в 151,4 тыс. грн для отграничения мелких нарушений;
- обязательное дополнительное наказание - запрет на профессиональную деятельность до 15 лет, иногда - конфискация имущества.
Также, с его слов, предусмотрена ответственность юридических лиц (штраф, конфискация, ликвидация). Субъекты правонарушения - не только подсанкционные, но и третьи лица.
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