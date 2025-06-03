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Рада поддержала криминализацию обхода санкций: какое наказание предусматривается

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Рада приняла законопроект №12406, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение и обход экономических санкций. Штрафы до 2,04 млн грн или лишение свободы до 10 лет.

Рада поддержала криминализацию обхода санкций: какое наказание предусматривается

Верховная Рада приняла за основу законопроект №12406, который предусматривает уголовную ответственность за нарушение и обход экономических санкций, сообщил во вторник народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

Рада поддержала (законопроект) №12406 - устанавливает уголовную ответственность за нарушение и обход экономических санкций. "За" основу - 254

- написал Железняк.

Основные положения

Со слов нардепа, основные положения законопроекта следующие:

  • криминализирует нарушение и обход санкций, прежде всего финансовых;
    • устанавливает ответственность как за умышленное, так и за неосторожное нарушение;
      • наказание: штраф от 425 тыс. до 2,04 млн грн или лишение свободы на 2–10 лет;
        • вводится стоимостный порог в 151,4 тыс. грн для отграничения мелких нарушений;
          • обязательное дополнительное наказание - запрет на профессиональную деятельность до 15 лет, иногда - конфискация имущества.

            Также, с его слов, предусмотрена ответственность юридических лиц (штраф, конфискация, ликвидация). Субъекты правонарушения - не только подсанкционные, но и третьи лица.

            россия для обхода санкций начала использовать биткоин во внешней торговле26.12.24, 03:26 • 100549 просмотров

            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

            Экономикаполитика
            Ярослав Железняк
            Brent Oil
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