Рада підтримала криміналізацію обходу санкцій: яке покарання передбачається
Київ • УНН
Рада ухвалила законопроєкт №12406, який передбачає кримінальну відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій. Штрафи до 2,04 млн грн або позбавлення волі до 10 років.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №12406, який передбачає кримінальну відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій, повідомив у вівторок народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.
Рада підтримала (законопроєкт) №12406 - встановлює кримінальну відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій. "За" основу - 254
Основні положення
Зі слів нардепа, основні положення законопроєкту такі:
- криміналізує порушення та обхід санкцій, насамперед фінансових;
- встановлює відповідальність як за умисне, так і за необережне порушення;
- покарання: штраф від 425 тис. до 2,04 млн грн або позбавлення волі на 2–10 років;
- запроваджується вартісний поріг у 151,4 тис. грн для відмежування дрібних порушень;
- обов’язкове додаткове покарання - заборона на професійну діяльність до 15 років, іноді - конфіскація майна.
Також, з його слів, передбачено відповідальність юридичних осіб (штраф, конфіскація, ліквідація). Суб’єкти правопорушення - не лише підсанкційні, але й треті особи.
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