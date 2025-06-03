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Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру
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08:15 • 22325 перегляди

Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

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Рада підтримала криміналізацію обходу санкцій: яке покарання передбачається

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Рада ухвалила законопроєкт №12406, який передбачає кримінальну відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій. Штрафи до 2,04 млн грн або позбавлення волі до 10 років.

Рада підтримала криміналізацію обходу санкцій: яке покарання передбачається

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №12406, який передбачає кримінальну відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій, повідомив у вівторок народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.

Рада підтримала (законопроєкт) №12406 - встановлює кримінальну відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій. "За" основу - 254

- написав Железняк.

Основні положення

Зі слів нардепа, основні положення законопроєкту такі:

  • криміналізує порушення та обхід санкцій, насамперед фінансових;
    • встановлює відповідальність як за умисне, так і за необережне порушення;
      • покарання: штраф від 425 тис. до 2,04 млн грн або позбавлення волі на 2–10 років;
        • запроваджується вартісний поріг у 151,4 тис. грн для відмежування дрібних порушень;
          • обов’язкове додаткове покарання - заборона на професійну діяльність до 15 років, іноді - конфіскація майна.

            Також, з його слів, передбачено відповідальність юридичних осіб (штраф, конфіскація, ліквідація). Суб’єкти правопорушення - не лише підсанкційні, але й треті особи.

            росія для обходу санкцій почала використовувати біткоїн у зовнішній торгівлі26.12.24, 03:26 • 100549 переглядiв

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            ЕкономікаПолітика
            Ярослав Железняк
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