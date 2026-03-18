Рада хочет ввести 3-месячный период адаптации для мобилизованных - подан законопроект

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, предусматривающий адаптационный период для мобилизованных военнообязанных граждан. Об этом сообщает УНН.

Детали

Автором законопроекта № 15086 является народный депутат Украины от "Слуг народа" Сергей Гривко - он направлен на рассмотрение Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Согласно пояснительной записке, целью данного законопроекта является усовершенствование правового регулирования прохождения военной службы в особый период путем установления законодательных гарантий относительно минимального срока адаптации и надлежащей подготовки военнослужащих перед их привлечением к непосредственному участию в боевых действиях.

Реализация указанных положений будет способствовать повышению уровня боевой готовности и укреплению профессиональной способности военнослужащих, усилению боеспособности подразделений к действиям в сложных условиях боевой обстановки, а также сохранению жизни и здоровья личного состава - говорится в тексте записки.

Кроме того, данным проектом закона предлагается ввести новую статью 20-3 в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Ею предусматривается, что военнослужащие, проходящие военную службу по контракту или по призыву во время мобилизации (в том числе военную службу лиц офицерского состава), в течение трех месяцев после завершения базовой общевойсковой подготовки или после выпуска из высших военных учебных заведений не привлекаются к непосредственному участию в боевых действиях.

Напомним

Народный депутат Украины Сергей Гривко подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается урегулировать порядок вручения повесток и проверку документов представителями ТЦК.