Рада хоче запровадити період 3-місячної адаптації для мобілізованих - подано законопроєкт

У Верховну Раду України внесли законопроєкт, який передбачає адаптаційний період для мобілізованих військовозобов’язаних громадян. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Автором законопроєкту № 15086 є народний депутат України від "Слуг народу" Сергій Гривко - його направлено на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Згідно з пояснювальною запискою, метою даного законопроєкту є удосконалення правового регулювання проходження військової служби під час особливого періоду шляхом встановлення законодавчих гарантій щодо мінімального строку адаптації та належної підготовки військовослужбовців перед їх залученням до безпосередньої участі у бойових діях.

Реалізація зазначених положень сприятиме підвищенню рівня бойової готовності та зміцненню професійної спроможності військовослужбовців, посиленню боєздатності підрозділів до дій у складних умовах бойової обстановки, а також збереженню життя та здоров’я особового складу - йдеться в тексті записки.

Крім того, даним проектом закону пропонується запровадити нову статтю 20-3 до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Нею передбачається, що військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації (у тому числі військову службу осіб офіцерського складу), впродовж трьох місяців після завершення базової загальновійськової підготовки або після випуску з вищих військових навчальних закладів не залучаються до безпосередньої участі у бойових діях.

Народний депутат України Сергій Гривко подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонується врегулювати порядок вручення повісток та перевірку документів представниками ТЦК.