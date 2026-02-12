Рада готовит сценарии выборов во время войны и уже обещает первый документ

$43.030.06
51.210.04
ukenru
14:09 • 1646 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 3954 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
11:56 • 9240 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 13522 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 16929 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
09:16 • 25716 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 72107 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 48164 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 58379 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 45608 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.7м/с
90%
732мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты расширяют программу выделения земли в Крыму участникам войны - ЦПД12 февраля, 05:44 • 6108 просмотра
Владислав Гераскевич призвал МОК прекратить скандал и передать Украине генераторыVideo12 февраля, 08:05 • 16036 просмотра
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS12 февраля, 08:19 • 20614 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 30725 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета11:15 • 15779 просмотра
публикации
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета11:15 • 16101 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 66850 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 59547 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 61579 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 70341 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto14:29 • 532 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины13:20 • 3100 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 31010 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 33575 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 35205 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Сериал
MIM-104 Patriot
WhatsApp

Рада готовит сценарии выборов во время войны и уже обещает первый документ

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Рабочая группа Верховной Рады готовит базовый документ по организации избирательного процесса в условиях войны. Первый вице-спикер Александр Корниенко заявил, что он будет готов в ближайшие недели.

Рада готовит сценарии выборов во время войны и уже обещает первый документ

Рабочая группа Верховной Рады, которая готовит законодательные наработки на случай возможного проведения выборов в военный и послевоенный период, в ближайшие недели должна подготовить костяк базового документа по организации избирательного процесса в условиях войны. Об этом 12 февраля во время заседания группы заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, передает УНН. 

Детали

По его словам, участники рабочей группы уже должны переходить от общих обсуждений к конкретным документам, которые могут продемонстрировать практический результат и структуру будущих решений. Речь идет о формировании рамки, которая очертит ключевые подходы к выборам: какие нормы нуждаются в изменениях, какие процедуры должны быть адаптированы, а также какие риски и ограничения необходимо учесть в военное время.

Корниенко также подчеркнул, что работа группы должна быть не декларативной, а прикладной. 

Именно поэтому в ближайшие недели важно выйти на согласованный каркас документа, который станет основой для дальнейших юридических формулировок и возможных законодательных инициатив

- сказал он.

Кроме того, первый вице-спикер ВРУ сообщил, что следующее заседание рабочей группы запланировано на 17 февраля.

Сейчас же рабочая группа заслушивает наработки семи подгрупп, которые в течение месяца провели 32 заседания. В них прорабатываются различные блоки вопросов, связанные с избирательным процессом в нестандартных условиях. 

В частности, это может касаться организации голосования, требований безопасности, доступа граждан к избирательным процедурам, а также общих правил подготовки и проведения кампаний, которые в военное время имеют дополнительные вызовы.

В фокусе работы остаются вопросы, как в случае политического решения обеспечить легитимность и прозрачность выборов, не подвергая людей дополнительным рискам. Военное положение накладывает ограничения как на стандартные избирательные процедуры, так и на возможности полноценной агитации, работы участков, логистики и контроля за соблюдением правил. 

Отдельный комплекс проблем связан с тем, что значительная часть граждан находится за границей или изменила место жительства внутри страны, а отдельные территории остаются временно оккупированными или прифронтовыми.

Таким образом, рабочая группа в Верховной Раде сейчас сосредоточена на подготовке законодательной основы и сценарных решений на будущее, формируя базовую рамку документов и систематизируя предложения подгрупп.

В то же время политическая линия руководства государства сводится к тому, что практические решения о выборах могут рассматриваться только при наличии надлежащих гарантий безопасности для страны и граждан.

Выборы-2026: что о них говорят политики и пишут медиа

В 2026 году обсуждение возможных выборов в Украине строится вокруг двух линий: публичной позиции руководства государства о невозможности голосования без условий безопасности и параллельной подготовки парламентом и ЦИК возможных законодательных решений на будущее.

Позиция президента и Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский в публичных заявлениях подчеркивал, что выборы и референдум не будут проводиться, пока Украина не получит достаточные гарантии безопасности и пока сохраняются условия, которые не позволяют организовать голосование надлежащим образом. 

Зеленский также опроверг сообщения о якобы подготовке объявления сроков выборов, указывая, что такие утверждения распространяются в медиапространстве без подтвержденных решений.

Зеленский заявил, что "впервые слышит" об объявлении выборов 24 февраля11.02.26, 20:06 • 3100 просмотров

Что говорят в украинском парламенте

В ВРУ продолжалась работа над возможными законодательными инициативами, которые могут понадобиться для организации выборов в военный или послевоенный период. По состоянию на январь-февраль 2026 года сообщалось о работе нескольких подгрупп и значительном количестве заседаний за короткий период.

Отдельные организационные вопросы, которые выносились в публичную плоскость

Политики и представители парламентского руководства публично называли проблемные блоки, которые требуют решений: 

  • участие избирателей за границей;
    • обеспечение голосования для военнослужащих;
      • учет внутренне перемещенных лиц;
        • ограничения, связанные с временно оккупированными территориями и прифронтовыми районами. 

          Во время профессиональных дискуссий звучали варианты расширения возможностей голосования за пределами страны, включая изменения в организации процесса, но без конкретных окончательных решений.

          Подробнее об этом во время заседания специальной рабочей группы 12 февраля рассказала вице-спикер ВРУ и заместитель председателя рабочей группы по подготовке законодательных предложений по выборам в особый или послевоенный период Елена Кондратюк.

          По ее словам, одним из самых сложных и чувствительных блоков остается пассивное избирательное право, то есть право граждан быть избранными.

          Она подчеркнула: в проекте документа, над которым сейчас работает рабочая группа, есть ключевые положения (в частности статьи 11 и 12), касающиеся именно пассивного избирательного права. Вокруг этих норм продолжается широкая дискуссия, в том числе в подгруппе, работающей над организацией выборов за границей. Вице-спикер подчеркнула, что этот блок требует тщательной проработки.

          Отдельно она подчеркнула необходимость детализировать организацию голосования, особенно для украинцев за границей. В частности, рабочей группе нужно определиться с предложениями либо продлить время голосования в день выборов, либо разрешить голосование в течение двух дней за пределами Украины. Кондратюк объяснила, что такие решения должны обеспечить реальное участие граждан и практическое гарантирование их избирательных прав.

          Также Кондратюк подняла вопрос финансирования избирательного процесса и возможных ограничений предвыборной агитации. Она отметила, что нужно отдельно урегулировать открытие счетов и допустимые финансовые инструменты, включая обсуждение использования криптовалюты, особенно в контексте выборов за границей.

          Выборы в Украине в 2026 году и позиция ЦИК

          Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в 2026 году также предлагала свои подходы к нормативному урегулированию выборов после завершения военного положения или в особый период. Их обсуждали в профильных рабочих форматах.

          Роль медиа в дискуссии о волеизъявлении

          Украинские и международные медиа в 2026 году регулярно возвращаются к теме выборов, фиксируя заявления властей и анализируя правовые и практические ограничения. Основной акцент делается на том, что проведение выборов зависит от военного положения и безопасности, а также от способности обеспечить равный доступ к голосованию и контролю за процедурами.

          В итоге  сейчас публично доминирует позиция о невозможности выборов без безопасных условий, но при этом парламент и профильные органы продолжали подготовку сценариев и проектных решений на случай изменения обстоятельств.

          Напомним

          На днях Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение о проведении выборов в Украине во время войны является внутренним делом государства. Альянс не видит оснований для внешнего давления на украинское руководство по этому поводу.

          Александра Василенко

          Политика
          Военное положение
          Война в Украине
          Марк Рютте
          Верховная Рада
          НАТО
          Владимир Зеленский
          Украина