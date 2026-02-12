Рада готовит сценарии выборов во время войны и уже обещает первый документ

Рабочая группа Верховной Рады, которая готовит законодательные наработки на случай возможного проведения выборов в военный и послевоенный период, в ближайшие недели должна подготовить костяк базового документа по организации избирательного процесса в условиях войны. Об этом 12 февраля во время заседания группы заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, передает УНН.

Детали

По его словам, участники рабочей группы уже должны переходить от общих обсуждений к конкретным документам, которые могут продемонстрировать практический результат и структуру будущих решений. Речь идет о формировании рамки, которая очертит ключевые подходы к выборам: какие нормы нуждаются в изменениях, какие процедуры должны быть адаптированы, а также какие риски и ограничения необходимо учесть в военное время.

Корниенко также подчеркнул, что работа группы должна быть не декларативной, а прикладной.

Именно поэтому в ближайшие недели важно выйти на согласованный каркас документа, который станет основой для дальнейших юридических формулировок и возможных законодательных инициатив - сказал он.

Кроме того, первый вице-спикер ВРУ сообщил, что следующее заседание рабочей группы запланировано на 17 февраля.

Сейчас же рабочая группа заслушивает наработки семи подгрупп, которые в течение месяца провели 32 заседания. В них прорабатываются различные блоки вопросов, связанные с избирательным процессом в нестандартных условиях.

В частности, это может касаться организации голосования, требований безопасности, доступа граждан к избирательным процедурам, а также общих правил подготовки и проведения кампаний, которые в военное время имеют дополнительные вызовы.

В фокусе работы остаются вопросы, как в случае политического решения обеспечить легитимность и прозрачность выборов, не подвергая людей дополнительным рискам. Военное положение накладывает ограничения как на стандартные избирательные процедуры, так и на возможности полноценной агитации, работы участков, логистики и контроля за соблюдением правил.

Отдельный комплекс проблем связан с тем, что значительная часть граждан находится за границей или изменила место жительства внутри страны, а отдельные территории остаются временно оккупированными или прифронтовыми.

Таким образом, рабочая группа в Верховной Раде сейчас сосредоточена на подготовке законодательной основы и сценарных решений на будущее, формируя базовую рамку документов и систематизируя предложения подгрупп.

В то же время политическая линия руководства государства сводится к тому, что практические решения о выборах могут рассматриваться только при наличии надлежащих гарантий безопасности для страны и граждан.

Выборы-2026: что о них говорят политики и пишут медиа

В 2026 году обсуждение возможных выборов в Украине строится вокруг двух линий: публичной позиции руководства государства о невозможности голосования без условий безопасности и параллельной подготовки парламентом и ЦИК возможных законодательных решений на будущее.

Позиция президента и Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский в публичных заявлениях подчеркивал, что выборы и референдум не будут проводиться, пока Украина не получит достаточные гарантии безопасности и пока сохраняются условия, которые не позволяют организовать голосование надлежащим образом.

Зеленский также опроверг сообщения о якобы подготовке объявления сроков выборов, указывая, что такие утверждения распространяются в медиапространстве без подтвержденных решений.

Зеленский заявил, что "впервые слышит" об объявлении выборов 24 февраля

Что говорят в украинском парламенте

В ВРУ продолжалась работа над возможными законодательными инициативами, которые могут понадобиться для организации выборов в военный или послевоенный период. По состоянию на январь-февраль 2026 года сообщалось о работе нескольких подгрупп и значительном количестве заседаний за короткий период.

Отдельные организационные вопросы, которые выносились в публичную плоскость

Политики и представители парламентского руководства публично называли проблемные блоки, которые требуют решений:

участие избирателей за границей;

обеспечение голосования для военнослужащих;

учет внутренне перемещенных лиц;

ограничения, связанные с временно оккупированными территориями и прифронтовыми районами.

Во время профессиональных дискуссий звучали варианты расширения возможностей голосования за пределами страны, включая изменения в организации процесса, но без конкретных окончательных решений.

Подробнее об этом во время заседания специальной рабочей группы 12 февраля рассказала вице-спикер ВРУ и заместитель председателя рабочей группы по подготовке законодательных предложений по выборам в особый или послевоенный период Елена Кондратюк.

По ее словам, одним из самых сложных и чувствительных блоков остается пассивное избирательное право, то есть право граждан быть избранными.

Она подчеркнула: в проекте документа, над которым сейчас работает рабочая группа, есть ключевые положения (в частности статьи 11 и 12), касающиеся именно пассивного избирательного права. Вокруг этих норм продолжается широкая дискуссия, в том числе в подгруппе, работающей над организацией выборов за границей. Вице-спикер подчеркнула, что этот блок требует тщательной проработки.

Отдельно она подчеркнула необходимость детализировать организацию голосования, особенно для украинцев за границей. В частности, рабочей группе нужно определиться с предложениями либо продлить время голосования в день выборов, либо разрешить голосование в течение двух дней за пределами Украины. Кондратюк объяснила, что такие решения должны обеспечить реальное участие граждан и практическое гарантирование их избирательных прав.

Также Кондратюк подняла вопрос финансирования избирательного процесса и возможных ограничений предвыборной агитации. Она отметила, что нужно отдельно урегулировать открытие счетов и допустимые финансовые инструменты, включая обсуждение использования криптовалюты, особенно в контексте выборов за границей.

Выборы в Украине в 2026 году и позиция ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в 2026 году также предлагала свои подходы к нормативному урегулированию выборов после завершения военного положения или в особый период. Их обсуждали в профильных рабочих форматах.

Роль медиа в дискуссии о волеизъявлении

Украинские и международные медиа в 2026 году регулярно возвращаются к теме выборов, фиксируя заявления властей и анализируя правовые и практические ограничения. Основной акцент делается на том, что проведение выборов зависит от военного положения и безопасности, а также от способности обеспечить равный доступ к голосованию и контролю за процедурами.

В итоге сейчас публично доминирует позиция о невозможности выборов без безопасных условий, но при этом парламент и профильные органы продолжали подготовку сценариев и проектных решений на случай изменения обстоятельств.

Напомним

На днях Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение о проведении выборов в Украине во время войны является внутренним делом государства. Альянс не видит оснований для внешнего давления на украинское руководство по этому поводу.