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Пятеро украинских пограничников заболели COVID-19 - ГПСУ

Пятеро украинских пограничников заболели COVID-19 - ГПСУ

Киев  •  УНН

 • 8088 просмотра

КИЕВ. 21 апреля УНН. Пятеро сотрудников Государственной пограничной службы Украины заболели острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко.

“У пяти наших сотрудников ПЦР-тестами подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией. Чтобы не допустить дальнейшего распространения четко установлены личности среди нашего персонала с кем происходил контакт. На данный момент около 150 пограничников находятся на разных формах наблюдения, это и обсервация, самоизоляция, и также обсервациям не только в медицинских учреждениях, но и пограничных подразделениях”, — рассказал Демченко.

По его словам, отдельные подразделения усиленные медицинским персоналом, а также активно происходит в сотрудничестве с подразделениями министерства здравоохранения экспресс-тестирование пограничников.

Как сообщалось, в Вооруженных силах Украины уже 39 случаев COVID-19.

Напомним, в Украине 9:00 21 апреля зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 летальный.

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