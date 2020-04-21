Пятеро украинских пограничников заболели COVID-19 - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля УНН. Пятеро сотрудников Государственной пограничной службы Украины заболели острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко.
“У пяти наших сотрудников ПЦР-тестами подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией. Чтобы не допустить дальнейшего распространения четко установлены личности среди нашего персонала с кем происходил контакт. На данный момент около 150 пограничников находятся на разных формах наблюдения, это и обсервация, самоизоляция, и также обсервациям не только в медицинских учреждениях, но и пограничных подразделениях”, — рассказал Демченко.
По его словам, отдельные подразделения усиленные медицинским персоналом, а также активно происходит в сотрудничестве с подразделениями министерства здравоохранения экспресс-тестирование пограничников.
Как сообщалось, в Вооруженных силах Украины уже 39 случаев COVID-19.
Напомним, в Украине 9:00 21 апреля зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 летальный.