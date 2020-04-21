У Збройних силах України вже 39 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Збройних силах України зареєстровано вже 39 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook, передає УНН.
"На 7:00 21 квітня в Збройних силах України зареєстровано 39 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 2 людини одужали та 2 летальних випадки",- йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що на ізоляції (в тому числі самоізоляція) — 272 осіб.
"Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 2 доби — 90 осіб", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 21 квітня зафіксовано 6 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 161 летальний.