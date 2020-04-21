В Вооруженных силах Украины уже 39 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины зарегистрировано уже 39 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook, передает УНН.
"На 7:00 21 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 39 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляция) - 272 человек.
"Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 2 суток - 90 человек", - отмечается в сообщении.
Напомним, по данным Минздрава, в Украине на 9 часов 21 апреля зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 летальный.