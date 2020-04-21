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П’ятеро українських прикордонників захворіли на COVID-19 - ДПСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня УНН. П’ятеро співробітників Державної прикордонної служби України захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Про це в коментарі УНН розповів помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко.

“У п’ятьох наших співробітників ПЛР-тестами підтверджено захворювання на коронавірусну інфекцію. Аби не допустити подальшого поширення чітко встановлені особи серед нашого персоналу з ким відбувався контакт. На даний момент близько 150 прикордонників перебувають на різних формах спостереження, це й обсервація, самоізоляція, й також обсервація не тільки в медичних закладах, але й прикордонних підрозділах”, — розповів Демченко.

За його словами, окремі підрозділи посилені медичним персоналом, а також активно відбувається у співпраці з підрозділами міністерства охорони здоров’я експрес-тестування прикордонників.

Як повідомлялося, у Збройних силах України вже 39 випадків COVID-19.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 21 квітня зафіксовано 6 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 161 летальний.

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