Пять областей Украины завершили сев озимого рапса в Украине
Киев • УНН
В Украине посеяно 1,8 млн га озимых культур, из них 862,2 тыс. га рапса. Аграрии пяти западных областей завершили сев рапса, лидеры по севу зерновых - Полтавская, Кировоградская и Николаевская области.
В Украине уже посеяно 1 млн 800 тыс. га озимых культур, аграрии пяти областей уже завершили сев озимого рапса, сообщили в Минагрополитики, пишет УНН.
Украинские аграрии засеяли уже 1 806,7 тыс. га озимых культур. Озимые зерновые сеют во всех областях, в общем засеяно уже 944,5 тыс. га. Озимого рапса посеяно 862,2 тыс. га.
Отмечается, что аграрии Волынской, Ровенской, Закарпатской, Тернопольской и Львовской областей уже завершили сев озимого рапса.
В частности, посеяно:
- озимой пшеницы - 878,8 тыс. га;
- озимого ячменя - 45 тыс. га;
- озимой ржи - 20,7 тыс. га;
- озимого рапса - 862,2 тыс. га.
Среди лидеров по севу озимых зерновых аграрии Полтавщины - 106,4 тыс. га, Кировоградщины - 105,8 тыс. га, Николаевщины - 89,9 тыс. га.
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