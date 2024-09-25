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П'ять областей України завершили сівбу озимого ріпаку

П'ять областей України завершили сівбу озимого ріпаку

Київ • УНН

 • 50479 перегляди

В Україні посіяно 1,8 млн га озимих культур, з них 862,2 тис. га ріпаку. Аграрії п'яти західних областей завершили сівбу ріпаку, лідери по сівбі зернових - Полтавська, Кіровоградська та Миколаївська області.

В Україні вже посіяно 1 млн 800 тис. га озимих культур, аграрії п'яти областей вже завершили сівбу озимого ріпаку, повідомили у Мінагрополітики, пише УНН.

Українські аграрії засіяли вже 1 806,7 тис. га озимих культур.  Озимі зернові сіють у всіх областях, загалом засіяно вже 944,5 тис. га. Озимого ріпаку посіяно  862,2 тис. га. 

- йдеться у повідомленні Мінагрополітики. 

Зазначається, що аграрії Волинської, Рівненської, Закарпатської, Тернопільської та Львівської областей вже завершили сівбу озимого ріпаку. 

Зокрема, посіяно:

  • озимої пшениці –  878,8 тис. га;
  • озимого ячменю – 45 тис. га;
  • озимого жита –  20,7 тис. га;
  • озимого ріпаку –  862,2 тис. га.

Серед лідерів по сівбі озимих зернових аграрії Полтавщини – 106,4 тис. га , Кіровоградщини – 105,8 тис. га, Миколаївщини – 89,9 тис. га.

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Посуха не вплинула глобально на врожай та ціни на основні споживчі продукти - Мінагрополітики13.09.24, 17:11 • 32301 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ЕкономікаАгроновини
kirovohradska-oblastКіровоградська область
poltavska-oblastПолтавська область
volynska-oblastВолинська область
zakarpatska-oblastЗакарпатська область
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