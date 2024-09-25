П'ять областей України завершили сівбу озимого ріпаку
Київ • УНН
В Україні посіяно 1,8 млн га озимих культур, з них 862,2 тис. га ріпаку. Аграрії п'яти західних областей завершили сівбу ріпаку, лідери по сівбі зернових - Полтавська, Кіровоградська та Миколаївська області.
В Україні вже посіяно 1 млн 800 тис. га озимих культур, аграрії п'яти областей вже завершили сівбу озимого ріпаку, повідомили у Мінагрополітики, пише УНН.
Українські аграрії засіяли вже 1 806,7 тис. га озимих культур. Озимі зернові сіють у всіх областях, загалом засіяно вже 944,5 тис. га. Озимого ріпаку посіяно 862,2 тис. га.
Зазначається, що аграрії Волинської, Рівненської, Закарпатської, Тернопільської та Львівської областей вже завершили сівбу озимого ріпаку.
Зокрема, посіяно:
- озимої пшениці – 878,8 тис. га;
- озимого ячменю – 45 тис. га;
- озимого жита – 20,7 тис. га;
- озимого ріпаку – 862,2 тис. га.
Серед лідерів по сівбі озимих зернових аграрії Полтавщини – 106,4 тис. га , Кіровоградщини – 105,8 тис. га, Миколаївщини – 89,9 тис. га.
Посуха не вплинула глобально на врожай та ціни на основні споживчі продукти - Мінагрополітики13.09.24, 17:11 • 32301 перегляд