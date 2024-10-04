Пять невероятных приключенческих фильмов: что посмотреть в выходные

ukenru
Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
  •  81724 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
  •  103526 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
  •  104491 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
  •  105929 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
  •  101788 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
  •  86025 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  117730 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123361 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  123769 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124215 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Новый премьер Японии Исиба пообещал продолжать санкции против рф и поддержку Украины

Новый премьер Японии Исиба пообещал продолжать санкции против рф и поддержку Украины

  •  45418 просмотра
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

  •  102645 просмотра
Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

  •  64792 просмотра
россияне казнили на поле боя 93 украинских бойцов, 80% этих казней произошли в этом году - ОГП

россияне казнили на поле боя 93 украинских бойцов, 80% этих казней произошли в этом году - ОГП

  •  22685 просмотра
Кабмин передал "Спецтехноэкспорт" в подчинение Минобороны: инициирован аудит компании

Кабмин передал "Спецтехноэкспорт" в подчинение Минобороны: инициирован аудит компании

  •  24936 просмотра
публикации
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

  •  102645 просмотра
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

3 октября 2024, 14:36  •  125366 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

3 октября 2024, 09:44  •  138724 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

3 октября 2024, 09:39  •  135372 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

3 октября 2024, 06:20  •  144490 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять невероятных приключенческих фильмов: что посмотреть в выходные

Пять невероятных приключенческих фильмов: что посмотреть в выходные

  •  6246 просмотра
Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

  •  64792 просмотра
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

  •  107383 просмотра
Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

3 октября 2024, 16:29  •  93584 просмотра
Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

3 октября 2024, 15:58  •  93846 просмотра
Актуальное
Пять невероятных приключенческих фильмов: что посмотреть в выходные

Пять невероятных приключенческих фильмов: что посмотреть в выходные

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 19:15  •  5960 просмотра

Read in English

УНН предлагает подборку из 5 приключенческих фильмов для просмотра на выходных. Среди них - морские и космические приключения, борьба со злом, невероятные повороты судьбы и замечательная актерская игра.

Морские и космические путешествия, борьба со злом, невероятные повороты судьбы, закрученные сюжеты, замечательная актерская игра - все это для ценителей хорошего кино. УНН предлагает подборку приключенческих фильмов которые можно посмотреть на выходных.

Капитан Филипс (Captain Phillips) 2013 - в основу сценария фильма были положены реальные события. Капитан Ричард Филипс командует контейнеровозом Maersk Alabama, который следует из Омана в Кению. Когда корабль проходит мимо побережья Сомали, на него нападают пираты. Сначала команде удается отбиться от атакующих их катеров, но потом сомалийцы все же забираются на борт. Они надеются заставить Филлипса и его экипаж отвести корабль ближе к побережью, чтобы затем получить от судоходной компании 10 миллионов долларов. Пока капитан пытается не допустить полный захват судна, на выручку Maersk Alabama направляются американские военные корабли.

  • Жанр: Фильм, Драма, Триллер, Криминал, Приключения, Биографический
  • Страна: США
  • Режиссер: Пол Гринграсс
  • Актеры: Том Хэнкс, Баркхад Абди, Баркхад Абдирахман, Фейсал Ахмед, Махат М. Али, Майкл Чернус, Юл Васкес, Макс Мартини, Кэтрин Кинер, Крис Малки.

Заложники (A Hijacking) 2012 - по сценарию фильма в Индийском океане дрейфует корабль с отрядом вооруженных людей, которые держат в заложниках семерых членов экипажа, с каждым днем условия все хуже, рацион все реже, а надежд все меньше; в то же время в офисе судовладельца представитель компании, находящийся под давлением встревоженных семей моряков с одной стороны и особенностями тонкой политики переговоров с пиратами - с другой, пытается угодить всем - и пиратам, и моряками, и своему начальству.

  • Жанр: Трилер, Драма
  • Страна: Дания
  • Режиссер: Тобиас Линдхольм
  • Актеры: Пилу Асбек, Дар Салим, Сорен Маллинг, Роланд Меллер и другие.

Капитан Крюк (Hook) 1991 - эта история о приключениях любимого детьми и взрослыми литературного героя Питера Пена. Начинается все с того, что Питер, который забыл о своем прошлом и стал частью реального мира, спокойно живет, работает, имеет жену и детей. Но его извечный враг Капитан Крюк, любимым оружием которого служит стальной крюк, который заменил потерянную руку, тоже находит путь из сказочного мира и похищает детей Пена.

  • Жанр: Фильм, Комедия, Фэнтези, Семейный, Приключения
  • Страна: США
  • Режиссер: Стивен Спилберг
  • Актеры: Дастин Хоффман, Робин Уильямс, Джулия Робертс, Боб Хоскинс, Мэгги Смит, Кэролайн Гудолл, Чарли Корсмо, Эмбер Скотт, Гвинет Пэлтроу, Лорел Кронин.

Миссия "Серенити" (Serenity) 2005 - космический "морской волк" и ветеран Гражданской Галактической войны Малькольм "Мел" Рейнольдс - теперь лишь капитан транспортного корабля. Когда они взяли на борт пассажиров - молодого врача и его странную сестру с телепатическими способностями, ни он, ни его товарищи не предполагали, в какую историю ввяжутся. Спасаясь сразу от нескольких могущественных врагов - и от военных сил тоталитарного Вселенского Альянса, и от ужасных каннибалов-похитителей, команда корабля даже не догадывалась, какая угроза скрывается на борту "Серенити".

  • Жанр: Фильм, Фантастика, Триллер, Боевик, Приключения
  • Страна: США
  • Режиссер: Джосс Уидон
  • Актеры: Натан Филион, Джина Торрес, Алан Тьюдик, Морена Баккарин, Адам Болдуин, Джевел Стейт, Шон Маер.

12 метров без головы (12 Paces Without a Head) 2009 - суровый капитан Клаус Штертбекер и его помощник Михелс возглавляют самую отчаянную пиратскую команду во всей Восточной Фризии. Но во время последнего захвата торгового судна Клаус получает тяжелую рану и решает навсегда оставить разбойничий промысел. Когда ничто уже, казалось бы, не может повлиять на капитана, Михелс случайно обнаруживает на борту их старого корабля оружие невероятной силы, которое поможет им вновь утвердить господство на море.

  • Жанр: Драма, Комедия, Приключения
  • Страна: Германия
  • Режиссер: Свен Таддикен
  • Актеры: Рональд Церфельд, Маттиас Швайгхефер, Оливер Брёкер, Феррис М.С. и другие.
Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоУНН Lite
somaliСомали
daniyaДания
germaniyaГермания