Пять невероятных приключенческих фильмов: что посмотреть в выходные

Морские и космические путешествия, борьба со злом, невероятные повороты судьбы, закрученные сюжеты, замечательная актерская игра - все это для ценителей хорошего кино. УНН предлагает подборку приключенческих фильмов которые можно посмотреть на выходных.

Капитан Филипс (Captain Phillips) 2013 - в основу сценария фильма были положены реальные события. Капитан Ричард Филипс командует контейнеровозом Maersk Alabama, который следует из Омана в Кению. Когда корабль проходит мимо побережья Сомали, на него нападают пираты. Сначала команде удается отбиться от атакующих их катеров, но потом сомалийцы все же забираются на борт. Они надеются заставить Филлипса и его экипаж отвести корабль ближе к побережью, чтобы затем получить от судоходной компании 10 миллионов долларов. Пока капитан пытается не допустить полный захват судна, на выручку Maersk Alabama направляются американские военные корабли.

Жанр: Фильм, Драма, Триллер, Криминал, Приключения, Биографический

Страна: США

Режиссер: Пол Гринграсс

Актеры: Том Хэнкс, Баркхад Абди, Баркхад Абдирахман, Фейсал Ахмед, Махат М. Али, Майкл Чернус, Юл Васкес, Макс Мартини, Кэтрин Кинер, Крис Малки.

Заложники (A Hijacking) 2012 - по сценарию фильма в Индийском океане дрейфует корабль с отрядом вооруженных людей, которые держат в заложниках семерых членов экипажа, с каждым днем условия все хуже, рацион все реже, а надежд все меньше; в то же время в офисе судовладельца представитель компании, находящийся под давлением встревоженных семей моряков с одной стороны и особенностями тонкой политики переговоров с пиратами - с другой, пытается угодить всем - и пиратам, и моряками, и своему начальству.

Жанр: Трилер, Драма

Страна: Дания

Режиссер: Тобиас Линдхольм

Актеры: Пилу Асбек, Дар Салим, Сорен Маллинг, Роланд Меллер и другие.

Капитан Крюк (Hook) 1991 - эта история о приключениях любимого детьми и взрослыми литературного героя Питера Пена. Начинается все с того, что Питер, который забыл о своем прошлом и стал частью реального мира, спокойно живет, работает, имеет жену и детей. Но его извечный враг Капитан Крюк, любимым оружием которого служит стальной крюк, который заменил потерянную руку, тоже находит путь из сказочного мира и похищает детей Пена.

Жанр: Фильм, Комедия, Фэнтези, Семейный, Приключения

Страна: США

Режиссер: Стивен Спилберг

Актеры: Дастин Хоффман, Робин Уильямс, Джулия Робертс, Боб Хоскинс, Мэгги Смит, Кэролайн Гудолл, Чарли Корсмо, Эмбер Скотт, Гвинет Пэлтроу, Лорел Кронин.

Миссия "Серенити" (Serenity) 2005 - космический "морской волк" и ветеран Гражданской Галактической войны Малькольм "Мел" Рейнольдс - теперь лишь капитан транспортного корабля. Когда они взяли на борт пассажиров - молодого врача и его странную сестру с телепатическими способностями, ни он, ни его товарищи не предполагали, в какую историю ввяжутся. Спасаясь сразу от нескольких могущественных врагов - и от военных сил тоталитарного Вселенского Альянса, и от ужасных каннибалов-похитителей, команда корабля даже не догадывалась, какая угроза скрывается на борту "Серенити".

Жанр: Фильм, Фантастика, Триллер, Боевик, Приключения

Страна: США

Режиссер: Джосс Уидон

Актеры: Натан Филион, Джина Торрес, Алан Тьюдик, Морена Баккарин, Адам Болдуин, Джевел Стейт, Шон Маер.

12 метров без головы (12 Paces Without a Head) 2009 - суровый капитан Клаус Штертбекер и его помощник Михелс возглавляют самую отчаянную пиратскую команду во всей Восточной Фризии. Но во время последнего захвата торгового судна Клаус получает тяжелую рану и решает навсегда оставить разбойничий промысел. Когда ничто уже, казалось бы, не может повлиять на капитана, Михелс случайно обнаруживает на борту их старого корабля оружие невероятной силы, которое поможет им вновь утвердить господство на море.

Жанр: Драма, Комедия, Приключения

Страна: Германия

Режиссер: Свен Таддикен