П'ять неймовірних пригодницьких фільмів: що подивитись у вихідні

Морські та космічні подорожі, боротьба зі злом, неймовірні повороти долі, закручені сюжети, чудова акторська гра – все це для поціновувачів гарного кіно. УНН пропонує підбірку пригодницьких фільмів які можна подивитись на вихідних.

Капітан Філіпс (Captain Phillips) 2013 - в основу сценарію фільму було покладено реальні події. Капітан Річард Філіпс командує контейнеровозом Maersk Alabama, який випливає з Оману до Кенії. Коли корабель проходить повз узбережжя Сомалі, на нього нападають пірати. Спочатку команді вдається відбитися від атакуючих їх катерів, але потім сомалійці все ж забираються на борт. Вони сподіваються змусити Філліпса і його екіпаж відвести корабель ближче до узбережжя, щоб потім отримати від судноплавної компанії 10 мільйонів доларів. Поки капітан намагається не допустити повне захоплення судна, на виручку Maersk Alabama спрямовуються американські військові кораблі.

Жанр: Фільм, Драма, Трилер, Кримінал, Пригоди, Біографічний

Країна: США

Режисер: Пол Ґрінґрасс

Актори: Том Генкс, Баркхад Абді, Баркхад Абдірахман, Файсал Ахмед, Махат М. Алі, Майкл Чернус, Юл Васкес, Макс Мартіні, Кетрін Кінер, Кріс Малкі.

Заручники (A Hijacking) 2012 – за сценарієм фільму у Індійському океані дрейфує корабель з загоном озброєних людей, які тримають у заручниках сімох членів екіпажу, з кожним днем умови все гірші, раціон все рідше, а надій все менше; водночас у офісі судновласника представник компанії, який перебуває під тиском стривожених сімей моряків з одного боку та особливостями тонкої політики переговорів з піратами - з іншого, намагається догодити всім – і піратам, і моряками, і своєму начальству.

Жанр: Трилер, Драма

Країна: Данія

Режисер: Тобіас Ліндхольм

Актори: Пілу Асбек, Дар Салім, Сьорен Маллінг, Роланд Мьоллер Та інші.

Капітан Крюк (Hook) 1991 – ця історія про пригоди улюбленого дітьми та дорослими літературного героя Пітера Пена. Починається все з того, що Пітер, який забув про своє минуле і став частиною реального світу, спокійно живе, працює, має дружину та дітей. Але його одвічний ворог Капітан Крюк, улюбленою зброєю якого служить сталевий гак, який замінив втрачену руку, теж знаходить шлях із казкового світу і викрадає дітей Пена.

Жанр: Фільм, Комедія, Фентезі, Сімейний, Пригоди

Країна: США

Режисер: Стівен Спілберґ

Актори: Дастін Гоффман, Робін Вільямс, Джулія Робертс, Боб Госкінс, Меґґі Сміт, Керолайн Гудолл, Чарлі Корсмо, Ембер Скотт, Гвінет Пелтроу, Лорел Кронін.

Місія "Сереніті" (Serenity) 2005 - космічний "морський вовк" і ветеран Громадянської Галактичної війни Малькольм "Мел" Рейнольдс — тепер лише капітан транспортного корабля. Коли вони взяли на борт пасажирів — молодого лікаря та його дивну сестру з телепатичними здібностями, ні він, ні його товариші не припускали, в яку історію вплутатимуться. Рятуючись одразу від кількох могутніх ворогів — і від військових сил тоталітарного Вселенського Альянсу, і від жахливих канібалів-викрадачів, команда корабля навіть не здогадувалася, яка загроза ховається на борту "Сереніті".

Жанр: Фільм, Фантастика, Трилер, Бойовик, Пригоди

Країна: США

Режисер: Джосс Відон

Актори: Натан Філіон, Джина Торрес, Алан Тьюдік, Морена Баккарін, Адам Болдуін, Джевел Стейт, Шон Маер.

12 метрів без голови (12 Paces Without a Head) 2009 - суворий капітан Клаус Штертбекер та його помічник Міхелс очолюють найвідчайдушнішу піратську команду у всій Східній Фризії. Але під час останнього захоплення торговельного судна Клаус зазнає важкої рани і вирішує назавжди залишити розбійницький промисел. Коли ніщо вже, здавалося б, не може вплинути на капітана, Міхелс випадково виявляє на борту їхнього старого корабля зброю неймовірної сили, яка допоможе їм знову затвердити панування на морі.

Жанр: Драма, Комедія, Пригоди

Країна: Німеччина

Режисер: Свен Таддикен