П'ять неймовірних пригодницьких фільмів: що подивитись у вихідні

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 58136 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 116349 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 155119 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 125572 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 116920 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 117288 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 147115 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75769 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84274 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 183291 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.6 м/с
94 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 46371 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 34881 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 32873 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 32586 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 30228 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 155120 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 147115 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 183291 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 519942 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 598723 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 8451 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 35586 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 35048 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 37142 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60177 перегляди
Актуальне
П'ять неймовірних пригодницьких фільмів: що подивитись у вихідні

П'ять неймовірних пригодницьких фільмів: що подивитись у вихідні

Київ • УНН

 • 72873 перегляди

УНН пропонує підбірку з 5 пригодницьких фільмів для перегляду на вихідних. Серед них - морські та космічні пригоди, боротьба зі злом, неймовірні повороти долі та чудова акторська гра.

Морські та космічні подорожі, боротьба зі злом, неймовірні повороти долі, закручені сюжети, чудова акторська гра – все це для поціновувачів гарного кіно. УНН пропонує підбірку пригодницьких фільмів які можна подивитись на вихідних.

Капітан Філіпс (Captain Phillips) 2013 - в основу сценарію фільму було покладено реальні події. Капітан Річард Філіпс командує контейнеровозом Maersk Alabama, який випливає з Оману до Кенії. Коли корабель проходить повз узбережжя Сомалі, на нього нападають пірати. Спочатку команді вдається відбитися від атакуючих їх катерів, але потім сомалійці все ж забираються на борт. Вони сподіваються змусити Філліпса і його екіпаж відвести корабель ближче до узбережжя, щоб потім отримати від судноплавної компанії 10 мільйонів доларів. Поки капітан намагається не допустити повне захоплення судна, на виручку Maersk Alabama спрямовуються американські військові кораблі.

  • Жанр: Фільм, Драма, Трилер, Кримінал, Пригоди, Біографічний
  • Країна: США
  • Режисер: Пол Ґрінґрасс
  • Актори: Том Генкс, Баркхад Абді, Баркхад Абдірахман, Файсал Ахмед, Махат М. Алі, Майкл Чернус, Юл Васкес, Макс Мартіні, Кетрін Кінер, Кріс Малкі.

Заручники (A Hijacking) 2012 – за сценарієм фільму у Індійському океані дрейфує корабель з загоном озброєних людей, які тримають у заручниках сімох членів екіпажу, з кожним днем умови все гірші, раціон все рідше, а надій все менше; водночас у офісі судновласника представник компанії, який перебуває під тиском стривожених сімей моряків з одного боку та особливостями тонкої політики переговорів з піратами - з іншого, намагається догодити всім – і піратам, і моряками, і своєму начальству.

  • Жанр: Трилер, Драма
  • Країна: Данія
  • Режисер: Тобіас Ліндхольм
  • Актори: Пілу Асбек, Дар Салім, Сьорен Маллінг, Роланд Мьоллер Та інші.

Капітан Крюк (Hook) 1991 – ця історія про пригоди улюбленого дітьми та дорослими літературного героя Пітера Пена. Починається все з того, що Пітер, який забув про своє минуле і став частиною реального світу, спокійно живе, працює, має дружину та дітей. Але його одвічний ворог Капітан Крюк, улюбленою зброєю якого служить сталевий гак, який замінив втрачену руку, теж знаходить шлях із казкового світу і викрадає дітей Пена.

  • Жанр: Фільм, Комедія, Фентезі, Сімейний, Пригоди
  • Країна: США
  • Режисер: Стівен Спілберґ
  • Актори: Дастін Гоффман, Робін Вільямс, Джулія Робертс, Боб Госкінс, Меґґі Сміт, Керолайн Гудолл, Чарлі Корсмо, Ембер Скотт, Гвінет Пелтроу, Лорел Кронін.

Місія "Сереніті" (Serenity) 2005 - космічний "морський вовк" і ветеран Громадянської Галактичної війни Малькольм "Мел" Рейнольдс — тепер лише капітан транспортного корабля. Коли вони взяли на борт пасажирів — молодого лікаря та його дивну сестру з телепатичними здібностями, ні він, ні його товариші не припускали, в яку історію вплутатимуться. Рятуючись одразу від кількох могутніх ворогів — і від військових сил тоталітарного Вселенського Альянсу, і від жахливих канібалів-викрадачів, команда корабля навіть не здогадувалася, яка загроза ховається на борту "Сереніті".

  • Жанр: Фільм, Фантастика, Трилер, Бойовик, Пригоди
  • Країна: США
  • Режисер: Джосс Відон
  • Актори: Натан Філіон, Джина Торрес, Алан Тьюдік, Морена Баккарін, Адам Болдуін, Джевел Стейт, Шон Маер.

12 метрів без голови (12 Paces Without a Head) 2009 - суворий капітан Клаус Штертбекер та його помічник Міхелс очолюють найвідчайдушнішу піратську команду у всій Східній Фризії. Але під час останнього захоплення торговельного судна Клаус зазнає важкої рани і вирішує назавжди залишити розбійницький промисел. Коли ніщо вже, здавалося б, не може вплинути на капітана, Міхелс випадково виявляє на борту їхнього старого корабля зброю неймовірної сили, яка допоможе їм знову затвердити панування на морі.

  • Жанр: Драма, Комедія, Пригоди
  • Країна: Німеччина
  • Режисер: Свен Таддикен
  • Актори: Рональд Церфельд, Маттіас Швайгхефер, Олівер Брьокер, Ферріс М.С. та інші.
Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоУНН Lite
somaliСомалі
daniiaДанія
nimechchynaНімеччина

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.35
Bitcoin
$86,478.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.94
Ethereum
$2,045.88