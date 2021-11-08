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Пять чешских партий подписали соглашение о формировании нового правительства. Действующий премьер Бабиш уходит в отставку

Киев • УНН

 • 20685 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Будущий новый правоцентристский премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала пообещал скорые изменения в стране после достижения соглашения между коалицией из пяти партий по формированию правительства и отстранению премьер-министра Андрея Бабиша. Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Пять чешских партий подписали соглашение о формировании нового правительства. Действующий премьер Бабиш уходит в отставку

Детали

Партийная коалиция обязалась сократить бюджетный дефицит, который резко вырос с прошлого года на фоне пандемии и повышение пенсий и заработной платы. Сгруппированые в две коалиции партии - "Вместе" и "Пираты-мэры" - получили 108 мест в нижней палате парламента, состоящий из 200 депутатов, на выборах 8-9 октября.

"Нам необходимо как можно быстрее решить проблемы, которые беспокоят людей, и вывести страну из нескольких кризисов, в которых она находилась - здоровья, экономического и ценностного кризиса", - сказал на подписании будущий премьер-министр Петр Фиала.

Кроме бюджетного дефицита, который, как ожидается, превысит 7% ВВП в этом году, новое правительство столкнется с резким ростом цен на энергоносители, новой волной пандемии COVID-19 и влиянием климатической политики ЕС на одну из наиболее промышленно развитых стран блока.

Во время предвыборной кампании коалция заявили, что их объединяет желание устранить Бабиша, обвинив его в конфликте интересов как богатого основателя химической, пищевой и медиа-империи Agrofert. Бабиш регулярно отрицал любые правонарушения и передал свои фирмы в трастовые фонды в 2017 году, прежде чем стал премьер-министром.

Дополнение

Во внешней политике Фиала обещает опираться на прозападное корни страны в ЕС и НАТО и возродить акцент на политике, которая основывается на правах человека, которую отстаивал покойный президент Вацлав Гавел.

Фиала может быть назначен президентом Милошем Земаном после того, как правительство, уйдет в отставку после открытия сессии парламента, которая начинается в понедельник и, как ожидается, продлится несколько дней. Назначение кабинета министров может занять еще несколько недель, поскольку Земана был госпитализирован еще 10 октября с циррозом печени.

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