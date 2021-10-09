Правляча партія чеського прем'єр-міністра Бабіша лідирує на парламентських виборах

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Згідно з попередніми результатами і прогнозами, партія "ANO" прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша, отримала перемогу на виборах в суботу. Про це інформує УНН з посиланням на Novinky.cz та Reuters.

Деталі

Голосування проходило в п'ятницю і до середини дня в суботу.

Novinky.cz опублікувало попередні результати голосування: партія "ANO" виграє вибори з 29,29% голосів. За нею йдуть дві опозиційні коаліції, які пообіцяли працювати разом, щоб витіснити "ANO": правоцентристська коаліція "Разом" з 25,15% і ліберальні "Пірати" з 14,18% голосів виборців.

Наразі підраховано 64,85% бюлетенів.

Дві основні опозиційні коаліції відмовляються працювати з Бабішем над тим, що, за їхніми словами, є його "неприйнятним конфліктом інтересів", пов'язаний з бізнес-імперією, яку він створив перед тим, як зайнятися політикою.

Якщо нинішні партнери "ANO" не отримають достатньої кількості голосів, "ANO" може не вистачити союзників і, можливо, їй доведеться звернутися до крайньої правої "Партії Свободи", щоб забезпечити більшість в нижній палаті.

Доповнення

67-річний Бабіш обіцяв у своїй передвиборній кампанії продовжити підвищення заробітної плати і пенсій в державному секторі, сподіваючись зміцнити основу своєї народної підтримки. Він також посилив свою антимігрантську риторику і пообіцяв уникати передачі повноважень Європейському Союзу.

Опозиція звинувачує Бабіша в хаотичній зміні політики під час піку пандемії. Більше ніж 30 тисяч людей померли від коронавірусу в Чехії, що є одним з найвищих показників смертності в Європі з точки зору чисельності населення.

Однак звинувачення в конфлікті інтересів були найбільшим головним болем Бабіша з моменту приходу в уряд як молодшого члена в 2013 році і після перемоги на виборах 2017 року.

Бабіш, один з найбагатших людей країни, передав свій конгломерат продуктів харчування, сільського господарства, хімії та засобів масової інформації Agrofert в трастові фонди в 2017 році і заперечував правопорушення, заявивши, що виконав юридичні зобов'язання. Але аудит Європейської комісії визначив, що існує конфлікт інтересів, і припинив надання Agrofert грантів на розвиток.

У минулі вихідні з'явилися нові звинувачення в тому, що Бабіш використовував непрозорі офшорні структури для покупки нерухомості у Франції, перш ніж зайнятися політикою. Він спростував твердження, що містяться в "Документах Пандори" про приховані офшорні фінанси, заявивши, що вони є частиною кампанії проти нього.

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