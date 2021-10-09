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Правящая партия чешского премьер-министра Бабиша лидирует на парламентских выборах

Правящая партия чешского премьер-министра Бабиша лидирует на парламентских выборах

Киев  •  УНН

 • 20145 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Согласно предварительным результатам и прогнозам, партия "ANO" премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, одержала победу на выборах в субботу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Novinky.cz и Reuters.

Детали

Голосование проходило в пятницу и до середины дня в субботу.

Novinky.cz опубликовало предварительные результаты голосования: партия "ANO" выигрывает выборы с 29,29% голосов. Затем следуют две оппозиционные коалиции, которые пообещали работать вместе, чтобы вытеснить "ANO": правоцентристская коалиция "Вместе" с 25,15% и либеральные "Пираты" с 14,18% голосов избирателей.

Сейчас подсчитано 64,85% бюллетеней.

Две основные оппозиционные коалиции отказываются работать с Бабишем о том, что, по их словам, является его "неприемлемым конфликтом интересов", связанным с бизнес-империей, которую он создал перед тем, как заняться политикой.

Если нынешние партнеры "ANO" не получат достаточного количества голосов, "ANO" может не хватить союзников и, возможно, ей придется обратиться к крайней правой "Партии Свободы", чтобы обеспечить большинство в нижней палате.

Дополнение

67-летний Бабиш обещал в своей предвыборной кампании продолжить повышение заработной платы и пенсий в государственном секторе, надеясь укрепить основу своей народной поддержки. Он также усилил свою антимигрантскую риторику и пообещал избегать передачи полномочий Европейскому Союзу.

Оппозиция обвиняет Бабиша в хаотической смене политики во время пика пандемии. Более 30 тысяч человек умерли от коронавируса в Чехии, что является одним из самых высоких показателей смертности в Европе с точки зрения численности населения.

Однако обвинения в конфликте интересов были самой большой головной болью Бабиша с момента прихода в правительство в качестве младшего члена в 2013 году и после победы на выборах 2017 года.

Бабиш, один из богатейших людей страны, передал свой конгломерат продуктов питания, сельского хозяйства, химии и средств массовой информации Agrofert в трастовые фонды в 2017 году и отрицал правонарушения, заявив, что выполнил юридические обязательства. Но аудит Европейской комиссии определил, что существует конфликт интересов, и прекратил предоставление Agrofert грантов на развитие.

В минувшие выходные появились новые обвинения в том, что Бабиш использовал непрозрачные офшорные структуры для покупки недвижимости во Франции, прежде чем заняться политикой. Он опроверг утверждения, содержащиеся в "Документах Пандоры" о скрытых оффшорных финансах, заявив, что они являются частью кампании против него.

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