Сьогодні в Чехії пройдуть вибори в нижню палату парламенту. Партія прем'єра Бабіша лідирує в опитуваннях

Деталі

Голосування триватиме два дні. Близько 15 тисяч виборчих дільниць відкриються о 14:00 за середньоєвропейським часом і закриються о 22 годині.

У суботу голосування почнеться о 8 годині і завершиться о 14:00 за середньоєвропейським часом. Більше 8 млн виборців мають право голосу в республіці з населенням в 10,7 млн осіб.

Контекст

Підсумки опитувань виборців свідчать, що найвищі шанси на перемогу має центристський політичний рух АНО (“Акція незадоволених громадян”), очолюваний прем’єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем. Щоб потрапити в нижню палату парламенту, що складається з 200 депутатів, партіям потрібно подолати встановлений законом бар’єр в 5% голосів виборців.

АНО, як випливає з результатів опитувань, може набрати на парламентських виборах близько 25% голосів виборців.

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що доручить формування нового уряду партії, яка заручиться найбільшою підтримкою виборців. Його фаворитом є Бабіш.

Бабіш вже заявив, що якщо президент доручить йому формування уряду, то він запросить до переговорів про створення коаліції всі політичні суб’єкти, крім Чеської піратської партії.

Попередні підсумки виборів завдяки електронній системі підрахунку голосів повинні бути оголошені вже в суботу ввечері.

Скандал “Pandora Papers”

3 жовтня портал Investigace опублікував витяги з так званого “Досьє Пандори” — документів з даними про офшорні рахунки ряду світових політиків і відомих людей, які оприлюднив Міжнародний консорціум журналістських розслідувань. Згідно з цією інформацією, діючий прем’єр Бабіш у 2009 році перерахував через офшори з використанням підставних фірм і осіб 15 млн євро для покупки 16 об’єктів нерухомості у Франції.

Бабіш категорично відкинув висунуті звинувачення і підкреслив, що реалізована ним операція з купівліі французької нерухомості була проведена згідно із законом і всі податки були заплачені в Чехії. Він назвав публікацію інформації з “Досьє Пандори” спробою політичних супротивників вплинути на результат голосування на виборах.