Сьогодні в Чехії пройдуть вибори в нижню палату парламенту. Партія прем'єра Бабіша лідирує в опитуваннях

ukru
19:38 • 76861 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 100972 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 161489 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 145014 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 147125 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 158902 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176535 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149947 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159126 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175988 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 160020 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 153541 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 125489 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 119635 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 137527 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 161490 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 153541 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 251939 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248256 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376606 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 54238 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64365 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62512 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98419 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109604 перегляди
Актуальне
Сьогодні в Чехії пройдуть вибори в нижню палату парламенту. Партія прем'єра Бабіша лідирує в опитуваннях

Сьогодні в Чехії пройдуть вибори в нижню палату парламенту. Партія прем'єра Бабіша лідирує в опитуваннях

Київ • УНН

 • 15537 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Чехи сьогодні почнуть голосувати на парламентських виборах. Опитування показують, що чинний прем’єр-міністр Андрій Бабіш має хороші шанси зберегти свою посаду, незважаючи на новий скандал “Pandora Papers”, пов’язаний з його фінансовими справами. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Голосування триватиме два дні. Близько 15 тисяч виборчих дільниць відкриються о 14:00 за середньоєвропейським часом і закриються о 22 годині.

У суботу голосування почнеться о 8 годині і завершиться о 14:00 за середньоєвропейським часом. Більше 8 млн виборців мають право голосу в республіці з населенням в 10,7 млн осіб.

Контекст

Підсумки опитувань виборців свідчать, що найвищі шанси на перемогу має центристський політичний рух АНО (“Акція незадоволених громадян”), очолюваний прем’єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем. Щоб потрапити в нижню палату парламенту, що складається з 200 депутатів, партіям потрібно подолати встановлений законом бар’єр в 5% голосів виборців.

АНО, як випливає з результатів опитувань, може набрати на парламентських виборах близько 25% голосів виборців.

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що доручить формування нового уряду партії, яка заручиться найбільшою підтримкою виборців. Його фаворитом є Бабіш.

Бабіш вже заявив, що якщо президент доручить йому формування уряду, то він запросить до переговорів про створення коаліції всі політичні суб’єкти, крім Чеської піратської партії.

Попередні підсумки виборів завдяки електронній системі підрахунку голосів повинні бути оголошені вже в суботу ввечері.

Скандал “Pandora Papers”

3 жовтня портал Investigace опублікував витяги з так званого “Досьє Пандори” — документів з даними про офшорні рахунки ряду світових політиків і відомих людей, які оприлюднив Міжнародний консорціум журналістських розслідувань. Згідно з цією інформацією, діючий прем’єр Бабіш у 2009 році перерахував через офшори з використанням підставних фірм і осіб 15 млн євро для покупки 16 об’єктів нерухомості у Франції.

Бабіш категорично відкинув висунуті звинувачення і підкреслив, що реалізована ним операція з купівліі французької нерухомості була проведена згідно із законом і всі податки були заплачені в Чехії. Він назвав публікацію інформації з “Досьє Пандори” спробою політичних супротивників вплинути на результат голосування на виборах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами