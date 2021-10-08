Сегодня в Чехии пройдут выборы в нижнюю палату парламента. Партия премьера Бабиша лидирует в опросах

Детали

Голосование продлится два дня. Около 15 тысяч избирательных участков откроются в 14:00 по среднеевропейскому времени и закроются в 22 часа.

В субботу голосование начнется в 8 часов и завершится в 14:00 по среднеевропейскому времени. Более 8 млн избирателей имеют право голоса в республике с населением в 10,7 млн человек.

Контекст

Итоги опросов избирателей свидетельствуют, что самые высокие шансы на победу имеет центристское политическое движение АНО (“Акция недовольных граждан”), возглавляемая премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Чтобы попасть в нижнюю палату парламента, состоящего из 200 депутатов, партиям нужно преодолеть установленный законом барьер в 5% голосов избирателей.

АНО, как следует из результатов опросов, может набрать на парламентских выборах около 25% голосов избирателей.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что поручит формирование нового правительства партии, которая заручится наибольшей поддержкой избирателей. Его фаворитом является Бабиш.

Бабиш уже заявил, что если президент поручит ему формирование правительства, то он пригласит к переговорам о создании коалиции все политические субъекты, кроме Чешской пиратской партии.

Предварительные итоги выборов благодаря электронной системе подсчета голосов должны быть объявлены уже в субботу вечером.

Скандал “Pandora Papers”

3 октября портал Investigace опубликовал выдержки из так называемого “Досье Пандоры” — документов с данными об оффшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей, которые обнародовал Международный консорциум журналистских расследований. Согласно этой информации, действующий премьер Бабиш в 2009 году перечислил через оффшоры с использованием подставных фирм и лиц 15 млн евро для покупки 16 объектов недвижимости во Франции.

Бабиш категорически отверг выдвинутые обвинения и подчеркнул, что реализованная им сделка по покупке французской недвижимости была проведена в соответствии с законом и все налоги были заплачены в Чехии. Он назвал публикацию информации из “Досье Пандоры” попыткой политических противников повлиять на исход голосования на выборах.