Вибори в Чехії: після поразки партії Бабіша, президент Мілош Земан потрапив до лікарні

Цитата

"Так, я можу підтвердити цю інформацію", - сказала AFP прессекретар Празького військового університетського госпіталю Джітка Зіньці, додавши, що лікар Земана прокоментує ситуацію пізніше.

Деталі

Як зазначає видання Ceske noviny: "Швидка допомога відвезла президента з замку Лани близько полудня незабаром після від'їзду прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша, з яким Земан провів переговори".

За інформацією видання Independent, 10 жовтня у Мілоша Земана було заплановано інтерв'ю в прямому ефірі по телебаченню, але стало відомо, що телеінтерв'ю було скасовано.

Раніше 77-річний чеський лідер потрапляв до лікарні в середині вересня. Відзначимо, що за останні роки Земан кілька разів лежав у лікарні. Він лікував зламану при падінні руку, досліджував слух, а також проходив курс лікування від невропатії стопи і діабету.

Крім того, в 2021 році Земан через проблеми з ногами почав користуватися інвалідним візком.

Доповнення

У Чехії завершилися вибори в парламент. Рух ANO ("Акція незадоволених громадян"), яким керує 67-річний прем'єр-міністр Андрій Бабіш, втратив парламентська більшість. Комуністи не змогли пройти в парламент вперше з часів Другої світової війни. Новий уряд буде формувати опозиційна коаліція.

Андрій Бабіш привітав опозицію з перемогою і заявив, що готовий очолити переговори про формування нового уряду, якщо його попросить про це президент.

Президент Чехії Мілош Земан доручить партії, що перемогла сформувати уряд. Перед виборами він не приховував того, що підтримує ANO і особисто Андрія Бабіша, однак рух втратив можливість формувати уряд самотужки.

Коаліція "Разом" і коаліція Піратської партії з центристським рухом "Старости і незалежні" зможе сформувати альянс і отримати більшість з 200 місць в парламенті.

Опозиція відмовляється працювати з Бабішем так як вважає, що його бізнес вступає в конфлікт інтересів з його політичним статусом.