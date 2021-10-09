На парламентських виборах у Чехії неочікувано перемогла опозиційна партія

Деталі

“Разом” із ще однією опозиційною групою, ліберальною партією Піратів, вдалося завоювати разом 108 місць у нижній палаті парламенту на 200 місць.

Це дає можливість двом партіям замінити Бабіша та його дві союзні партії, які обидві вийшли з парламенту на дводенних виборах.

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“У нас є шанс, що ми перестанемо боргувати, що залишимось частиною демократичної Європи”, — сказав журналістам лідер “Разом” Петро Фіала, колишній викладач політології та ректор університету.

Результати 99,7% виборчих округів показали, що 27,72% здобула партія Фіала, випереджаючи АНО з 27,20% та Партію Піратів.

Нагадаємо

Згідно з попередніми результатами і прогнозами, партія “ANO” прем’єр-міністра Чехії Андрія Бабіша, отримає перемогу на виборах в суботу.

Додатково

67-річний Бабіш під час кампанії боровся з критикою про те, що він погано керував пандемією коронавірусу, накопичував швидко зростаючу заборгованість роздатковими матеріалами та дбав про власні бізнес-інтереси на посаді. Бабіс спростував усі звинувачення.

У минулі вихідні з’явилися нові звинувачення в тому, що Бабіш використовував непрозорі офшорні структури для покупки нерухомості у Франції, перш ніж зайнятися політикою. Він спростував твердження, що містяться в “Документах Пандори” про приховані офшорні фінанси, заявивши, що вони є частиною кампанії проти нього.