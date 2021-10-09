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На парламентских выборах в Чехии неожиданно победила оппозиционная партия

На парламентских выборах в Чехии неожиданно победила оппозиционная партия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Чешский правоцентристский оппозиционный блок "Вместе" победил партию ANO премьер-министра Андрея Бабиша в итоге парламентских выборов и пообещал сформировать новое правительство с союзниками, которые будут иметь объединенную большинство мест. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

“Вместе” с еще одной оппозиционной группой, либеральной партией Пиратов удалось завоевать вместе 108 мест в нижней палате парламента на 200 мест.

Это дает возможность двум партиям заменить Бабиша и его две союзные партии, обе вышли из парламента на двухдневных выборах.

Цитата

“У нас есть шанс, что мы перестанем быть должны, что останемся частью демократической Европы”, — сказал журналистам лидер “Вместе” Петр Фиала, бывший преподаватель политологии и ректор университета.

Результаты 99,7% избирательных округов показали, что 27,72% получила партия Фиала, опережая АНО с 27,20% и Партию Пиратов.

Напомним

Согласно предварительным результатам и прогнозам, партия “ANO” премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, одержит победу на выборах в субботу.

Дополнительно

67-летний Бабиш во время кампании боролся с критикой о том, что он плохо руководил пандемией коронавируса, накапливал быстро растущую задолженность раздаточными материалами и заботился о своих бизнес-интересы в должности. Бабис опроверг все обвинения.

В минувшие выходные появились новые обвинения в том, что Бабиш использовал непрозрачные офшорные структуры для покупки недвижимости во Франции, прежде чем заняться политикой. Он опроверг утверждения, содержащиеся в “Документах Пандоры” о скрытых оффшорных финансах, заявив, что они являются частью кампании против него.

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