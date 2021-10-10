Выборы в Чехии: после поражения партии Бабиша, президент Милош Земан попал в больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Чехии Милош Земан был доставлен в военный госпиталь Праги в воскресенье, на следующий день после выборов в нижнюю палату парламента и на фоне слухов о состоянии его здоровья, которое ухудшается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Agence France Presse.
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"Да, я могу подтвердить эту информацию", - сказала AFP пресс-секретарь Пражского военного университетского госпиталя Джитка Зинке, добавив, что врач Земана прокомментирует ситуацию позже.
Детали
Как отмечает издание Ceske noviny: "Скорая помощь увезла президента из замка Ланы около полудня вскоре после отъезда премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, с которым Земан провел переговоры".
По информации издания Independent, 10 октября в Милоша Земана было запланировано интервью в прямом эфире по телевидению, но стало известно, что телеинтервью было отменено.
Ранее 77-летний чешский лидер попадал в больницу в середине сентября. Отметим, что за последние годы Земан несколько раз лежал в больнице. Он лечил сломанную при падении руку, исследовал слух, а также проходил курс лечения от невропатии стопы и диабета.
Кроме того, в 2021 году Земан из-за проблем с ногами начал пользоваться инвалидной коляской.
Дополнение
В Чехии завершились выборы в парламент. Движение ANO ("Акция недовольных граждан"), которым руководит 67-летний премьер-министр Андрей Бабиш, потерял парламентское большинство. Коммунисты не смогли пройти в парламент впервые со времен Второй мировой войны. Новое правительство будет формировать оппозиционная коалиция.
Андрей Бабиш поздравил оппозицию с победой и заявил, что готов возглавить переговоры о формировании нового правительства, если его попросит об этом президент.
Президент Чехии Милош Земан поручит победившей партии сформировать правительство. Перед выборами он не скрывал того, что поддерживает ANO и лично Андрея Бабиша, однако движение потерял возможность формировать правительство самостоятельно.
Коалиция "Вместе" и коалиция Пиратской партии с центристским движением "Старосты и независимые" сможет сформировать альянс и получить большинство из 200 мест в парламенте.
Оппозиция отказывается работать с Бабишем так как считает, что его бизнес вступает в конфликт интересов с его политическим статусом.