Выборы в Чехии: после поражения партии Бабиша, президент Милош Земан попал в больницу

Цитата

"Да, я могу подтвердить эту информацию", - сказала AFP пресс-секретарь Пражского военного университетского госпиталя Джитка Зинке, добавив, что врач Земана прокомментирует ситуацию позже.

Детали

Как отмечает издание Ceske noviny: "Скорая помощь увезла президента из замка Ланы около полудня вскоре после отъезда премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, с которым Земан провел переговоры".

По информации издания Independent, 10 октября в Милоша Земана было запланировано интервью в прямом эфире по телевидению, но стало известно, что телеинтервью было отменено.

Ранее 77-летний чешский лидер попадал в больницу в середине сентября. Отметим, что за последние годы Земан несколько раз лежал в больнице. Он лечил сломанную при падении руку, исследовал слух, а также проходил курс лечения от невропатии стопы и диабета.

Кроме того, в 2021 году Земан из-за проблем с ногами начал пользоваться инвалидной коляской.

Дополнение

В Чехии завершились выборы в парламент. Движение ANO ("Акция недовольных граждан"), которым руководит 67-летний премьер-министр Андрей Бабиш, потерял парламентское большинство. Коммунисты не смогли пройти в парламент впервые со времен Второй мировой войны. Новое правительство будет формировать оппозиционная коалиция.

Андрей Бабиш поздравил оппозицию с победой и заявил, что готов возглавить переговоры о формировании нового правительства, если его попросит об этом президент.

Президент Чехии Милош Земан поручит победившей партии сформировать правительство. Перед выборами он не скрывал того, что поддерживает ANO и лично Андрея Бабиша, однако движение потерял возможность формировать правительство самостоятельно.

Коалиция "Вместе" и коалиция Пиратской партии с центристским движением "Старосты и независимые" сможет сформировать альянс и получить большинство из 200 мест в парламенте.

Оппозиция отказывается работать с Бабишем так как считает, что его бизнес вступает в конфликт интересов с его политическим статусом.