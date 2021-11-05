У президента Чехії Земана цироз печінки, йому встановили зонд для годування – ЗМІ

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"У пана президента хронічне захворювання печінки. Зокрема, цироз печінки. Це захворювання відрізняється тим, що воно може розвиватися протягом багатьох років без ознак або з мінімальними ознаками", - сказав Пафко, який раніше оперував першого президента Чехії Вацлава Гавела.

Деталі

За словами Пафко, до шлунка Земана було вставлено зонд для годування, так званий ПЕГ.

"Як довго він (трубка) буде там перебувати, залежить, серед іншого, від того, наскільки чітко пан президент дотримуватиметься дієти, запропонованої лікарями", - сказав Пафко, додавши, що поки що передчасно говорити про терміни виписки президента з Центрального військового госпіталю (CVH) у Празі, де він проходить лікування, що може тривати 3 - 4 тижні.

Додамо

Земан потрапив до лікарні 10 жовтня. Причиною госпіталізації глави держави були ускладнення, які супроводжувалися його хронічним захворюванням. Госпіталізація відбулась після того, як в країні провели парламентські вибори.