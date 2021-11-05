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У президента Чехии Земана цирроз печени, ему установили зонд для кормления -СМИ

Киев • УНН

 • 31056 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Чехии Милош Земан страдает хроническим заболеванием, у него цирроз печени, и сейчас ему в желудок устанавливают зонд для кормления, сообщил журналистам в пятницу хирург Павел Пафко, член медицинского консилиума при президенте, информирует УНН со ссылкой на Blesk.cz.

У президента Чехии Земана цирроз печени, ему установили зонд для кормления -СМИ

Цитата

"У господина президента хроническое заболевание печени. В частности, цирроз печени. Это заболевание отличается тем, что оно может развиваться в течение многих лет без признаков или с минимальными признаками", - сказал Пафко, который ранее оперировал первого президента Чехии Вацлава Гавела.

Детали

По словам Пафко, в желудок Земана был вставлен зонд для кормления, так называемый ПЕГ.

"Как долго она (трубка) будет там находиться, зависит, среди прочего, от того, насколько четко господин президент будет придерживаться диеты, предписанной врачами", - сказал Пафко, добавив, что пока преждевременно говорить о сроках выписки президента из Центрального военного госпиталя (CVH) в Праге, где он проходит лечение, что может длиться 3 - 4 недели.

Добавим

Земан попал в больницу 10 октября. Причиной госпитализации главы государства были осложнения, которые сопровождались его хроническим заболеванием. Госпитализация состоялась после того, как в стране провели парламентские выборы.

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