П'ять чеських партій підписали угоду про формування нового уряду. Чинний прем'єр Бабіш йде у відставку

Деталі

Партійна коаліція зобов'язалася скоротити бюджетний дефіцит, який різко зріс з минулого року на тлі пандемії та підвищення пенсій і заробітної плати. Згруповані у дві коаліції партії – "Разом" та "Пірати-мери" – отримали 108 місць у нижній палаті парламенту, що складається з 200 депутатів, на виборах 8-9 жовтня.

"Нам необхідно якнайшвидше вирішити проблеми, які турбують людей, і вивести країну з кількох криз, в яких вона перебувала – здоров'я, економічної та ціннісної кризи", – сказав на підписанні майбутній прем'єр-міністр Петро Фіала.

Окрім бюджетного дефіциту, який, як очікується, перевищить 7% ВВП цього року, новий уряд зіткнеться з різким зростанням цін на енергоносії, новою хвилею пандемії COVID-19 та впливом кліматичної політики ЄС на одну із найбільш промислово розвинених країн блоку.

Під час передвиборної кампанії коалція заявили, що їх об'єднує бажання усунути Бабіша, звинувативши його у конфлікті інтересів як багатого засновника хімічної, харчової та медіа-імперії Agrofert. Бабіш регулярно заперечував будь-які правопорушення та передав свої фірми до трастових фондів у 2017 році, перш ніж став прем'єр-міністром.

Доповнення

У зовнішній політиці Фіала обіцяє спиратися на прозахідне коріння країни в ЄС та НАТО і відродити акцент на політиці, яка ґрунтується на правах людини, яку відстоював покійний президент Вацлав Гавел.

Фіала може бути призначений президентом Мілошем Земаном після того, як уряд піде у відставку після відкриття сесії парламенту, яка починається в понеділок і, як очікується, триватиме кілька днів. Призначення кабінету міністрів може зайняти ще кілька тижнів, оскільки Земана було госпіталізовано ще 10 жовтня із цирозом печінки.