Госпіталізований президент Чехії має намір призначити голову опозиції прем’єр-міністром

Деталі

Земан, якого було доставлено до лікарні 10 жовтня з невідомим захворюванням, сказав у телефонному інтерв'ю з лікарні на радіо Frekvence 1, що почувається добре і готовий завершити свій мандат до 2023 року.

Згідно з конституцією, Земан має право призначити прем'єр-міністра на свій вибір.

77-річний президент раніше заявляв, що надасть найсильнішій окремій партії перший шанс сформувати уряд. Партія нинішнього прем'єра Андрія Бабіша АНО не має більшості або партнерів, які бажають сформувати з нею уряд.

Земан повідомив, що готовий призначити Фіалу з правоцентристської коаліції "Разом" новим прем'єр-міністром країни.

"Наразі йдеться переважно про призначення Петра Фіали прем'єр-міністром. Для цього потрібно зробити кілька кроків, - сказав Земан. - Я вважаю, що тут не буде жодних проблем, ви знаєте чому? Тому що Андрій Бабіш, з яким я нещодавно розмовляв телефоном, не зацікавлений у тому, щоб бути прем'єр-міністром, оскільки ніхто не бажає з ним вести переговори".

Доповнення

У п'ятницю медична бригада Земана дійшла висновку, що стан президента покращився, але перспективи його одужання є невизначеними, і нині він не може повноцінно працювати.

Це покращення порівняно з минулим місяцем, коли в лікарні заявили, що він не може працювати взагалі, що викликало суперечки про те, чи повинен парламент позбавити його повноважень, включаючи право призначати уряд.

Провідний хірург Павло Пафко, член медичної бригади Земана, який також лікував колишнього президента Чехії Вацлава Гавела, сказав Чеському радіо, що Земан страждає на хронічне захворювання печінки, вперше підтвердивши непідтверджені повідомлення чеських ЗМІ.

Він заявив, що Земана лікували, щоб покращити його харчування, і йому, ймовірно, знадобиться ще три чи чотири тижні у лікарні.

Додамо

Коаліція "Разом" та центристське угруповання "Піратської партії" та руху Мерів разом отримали 108 місць у 200-місцевій нижній палаті на виборах в Чехії.

Цього тижня вони досягли коаліційної угоди, пообіцявши скоротити бюджетний дефіцит до 3% від валового внутрішнього продукту з більш ніж 7% цього року, зробити невеликі кроки до остаточного переходу на євро та підтвердити про-НАТівську та проєвропейську позицію країни.

Уряд стикнувся з новою хвилею коронавірусної інфекції, сплеском інфляції, включаючи ціни на енергоносії, різким підвищенням відсоткових ставок та проблемами з вугіллям, що випливають із цілей Європейського союзу в галузі клімату.